ASTROLOGIA

Anjo da Guarda revela virada espiritual para 3 signos nesta quinta (19 der março): caminhos começam a se abrir

Mensagem do dia indica momento de renovação, com oportunidades surgindo após fase difícil

Fernanda Varela

Publicado em 19 de março de 2026 às 00:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira (19) chega com uma energia mais leve e de recomeço. O Anjo da Guarda traz um recado de esperança, mostrando que situações que pareciam travadas começam a ganhar movimento. O dia favorece retomadas, novas ideias e até reencontros importantes.

Depois de dias mais intensos, a tendência agora é de alívio e abertura de caminhos, principalmente para quem manteve a fé e a paciência.

Áries

Arianos podem perceber mudanças positivas, principalmente em decisões que estavam paradas. Algo começa a se desenrolar de forma mais clara.

O Anjo da Guarda indica que é hora de agir com confiança e aproveitar as oportunidades que surgirem.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão 1 de 5

Sagitário

Sagitariano entram em um momento de reconexão emocional. Conversas importantes podem trazer paz e resolver pendências do passado.

O dia favorece aproximações sinceras e fortalecimento de vínculos.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista 1 de 5

Peixes

Peixes podem receber novidades ou sinais que indicam novos caminhos, principalmente na vida financeira ou profissional.

O recado é estar aberto ao novo e não resistir às mudanças.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho 1 de 5

Mensagem do dia