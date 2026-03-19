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Marcos Caruso aciona Justiça para cobrar dívida de mais de R$ 62 mil de ex-inquilina

Ator afirma que não recebe aluguel desde janeiro e cobra valores atrasados de imóvel em Ipanema, no Rio de Janeiro

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de março de 2026 às 13:14

Marcos Caruso Crédito: Gabriel Vaguel/TV Globo

O ator Marcos Caruso acionou a Justiça para cobrar uma dívida de aluguel de uma ex-inquilina. Ele é proprietário de um imóvel em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Segundo informações divulgadas pela coluna de Ancelmo Góis, do jornal O Globo, a mulher alugou o apartamento em maio do ano passado, mas deixou de pagar os valores acordados a partir de janeiro deste ano.

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De acordo com o processo, a dívida já ultrapassa R$ 62 mil, incluindo não apenas os aluguéis atrasados, mas também taxas de condomínio que ficaram em aberto.