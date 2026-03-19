Marcos Caruso aciona Justiça para cobrar dívida de mais de R$ 62 mil de ex-inquilina

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Giuliana Mancini
Publicado em 19 de março de 2026 às 13:14
O ator Marcos Caruso acionou a Justiça para cobrar uma dívida de aluguel de uma ex-inquilina. Ele é proprietário de um imóvel em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro.
Segundo informações divulgadas pela coluna de Ancelmo Góis, do jornal O Globo, a mulher alugou o apartamento em maio do ano passado, mas deixou de pagar os valores acordados a partir de janeiro deste ano.
Marcos Caruso
De acordo com o processo, a dívida já ultrapassa R$ 62 mil, incluindo não apenas os aluguéis atrasados, mas também taxas de condomínio que ficaram em aberto.
Ainda conforme os autos, a ex-inquilina já devolveu as chaves do imóvel, porém não quitou os débitos pendentes. Diante da situação, o ator ingressou com uma ação na 27ª Vara Cível da Comarca da Capital para tentar reaver os valores.