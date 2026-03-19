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Marcos Caruso aciona Justiça para cobrar dívida de mais de R$ 62 mil de ex-inquilina

Ator afirma que não recebe aluguel desde janeiro e cobra valores atrasados de imóvel em Ipanema, no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de março de 2026 às 13:14

Marcos Caruso
Marcos Caruso Crédito: Gabriel Vaguel/TV Globo

O ator Marcos Caruso acionou a Justiça para cobrar uma dívida de aluguel de uma ex-inquilina. Ele é proprietário de um imóvel em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Segundo informações divulgadas pela coluna de Ancelmo Góis, do jornal O Globo, a mulher alugou o apartamento em maio do ano passado, mas deixou de pagar os valores acordados a partir de janeiro deste ano.

Marcos Caruso

Marcos Caruso por Léo Rosario/Globo
Marcos Caruso por Gabriel Vaguel/TV Globo
Marcos Caruso por Manoela Mello/Globo
Marcos Caruso por Gabriel Vaguel/TV Globo
Marcos Caruso por Globo/Reprodução
Leandra Leal, Daniel de Oliveira, Marcos Caruso e Isabelle Drummond em 'Coração Acelerado' por Manoela Mello/Globo
Marcos Caruso por Reprodução
Marcos Caruso por Reprodução
Marcos Caruso por Manoela Mello/Globo
Marcos Caruso e o marido, o enfermeiro Marcos Paiva por Reprodução
Marcos Caruso e o marido, o enfermeiro Marcos Paiva por Reprodução
Marcos Caruso e o marido, o enfermeiro Marcos Paiva por Reprodução
Marcos Caruso e o marido, o enfermeiro Marcos Paiva por Reprodução
Marcos Caruso e o marido, o enfermeiro Marcos Paiva por Reprodução
Marcos Caruso e o marido, o enfermeiro Marcos Paiva por Reprodução
Marcos Caruso por Divulgação
Marcos Caruso e marido por Redes sociais
Marcos Caruso e Marcos Paiva por Redes sociais
Marcos Caruso e Regiane Alves por Reproduçaõ
Ator Marcos Caruso por Reprodução/Instagram
1 de 20
Marcos Caruso por Léo Rosario/Globo

De acordo com o processo, a dívida já ultrapassa R$ 62 mil, incluindo não apenas os aluguéis atrasados, mas também taxas de condomínio que ficaram em aberto.

Ainda conforme os autos, a ex-inquilina já devolveu as chaves do imóvel, porém não quitou os débitos pendentes. Diante da situação, o ator ingressou com uma ação na 27ª Vara Cível da Comarca da Capital para tentar reaver os valores.

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Tags:

rio de Janeiro Marcos Caruso Justiça

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