BBB 26

BBB 26: Saiba quem são os primeiros eliminados da Prova do Líder que disputarão o 'Triângulo de Risco'

A dinâmica pode levar um deles direto ao Paredão na próxima sexta-feira (20)

K Kamila Macedo

Publicado em 19 de março de 2026 às 15:43

Juliano Floss, Leandro Boneco, Chaiany e Samira são os primeiros eliminados da Prova do Líder Crédito: Manoella Mello/TV Globo

A Prova do Líder desta semana, iniciada na tarde desta quinta-feira (19), já tem seus primeiros eliminados: Samira, Leandro Boneco, Chaiany e Juliano Floss não estão mais na disputa pela liderança. Como consequência pelo baixo desempenho, o quarteto participará de uma dinâmica especial denominada "Triângulo de Risco", com o objetivo de definir um emparedado entre eles.

O "Triângulo de Risco" ocorrerá na sexta-feira (20), durante a edição ao vivo. Na ocasião, um dos participantes será indicado ao Paredão, embora ainda restem chances de escapar. Os detalhes foram anunciados pelo apresentador Tadeu Schmidt, que também detalhou qual será a Dinâmica da Semana.

"A gente vai fazer uma dinâmica com os quatro primeiros eliminados da Prova do Líder. Uma dessas pessoas vai terminar essa dinâmica emparedada, mas ela ainda tem chance de se salvar”, explicou Tadeu.

"No sábado, tem a Prova do Anjo. À noite, durante o nosso programa ao vivo, a gente vai fazer mais uma dinâmica. A pessoa que foi emparedada na sexta vai para uma disputa: ela vai poder se salvar e emparedar outro jogador ou continuar emparedada", complementou o apresentador.