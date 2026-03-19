Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: Saiba quem são os primeiros eliminados da Prova do Líder que disputarão o 'Triângulo de Risco'

A dinâmica pode levar um deles direto ao Paredão na próxima sexta-feira (20)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 19 de março de 2026 às 15:43

Juliano Floss, Leandro Boneco, Chaiany e Samira são os primeiros eliminados da Prova do Líder
Juliano Floss, Leandro Boneco, Chaiany e Samira são os primeiros eliminados da Prova do Líder Crédito: Manoella Mello/TV Globo

A Prova do Líder desta semana, iniciada na tarde desta quinta-feira (19), já tem seus primeiros eliminados: Samira, Leandro Boneco, Chaiany e Juliano Floss não estão mais na disputa pela liderança. Como consequência pelo baixo desempenho, o quarteto participará de uma dinâmica especial denominada "Triângulo de Risco", com o objetivo de definir um emparedado entre eles.

O "Triângulo de Risco" ocorrerá na sexta-feira (20), durante a edição ao vivo. Na ocasião, um dos participantes será indicado ao Paredão, embora ainda restem chances de escapar. Os detalhes foram anunciados pelo apresentador Tadeu Schmidt, que também detalhou qual será a Dinâmica da Semana.

"A gente vai fazer uma dinâmica com os quatro primeiros eliminados da Prova do Líder. Uma dessas pessoas vai terminar essa dinâmica emparedada, mas ela ainda tem chance de se salvar”, explicou Tadeu.

"No sábado, tem a Prova do Anjo. À noite, durante o nosso programa ao vivo, a gente vai fazer mais uma dinâmica. A pessoa que foi emparedada na sexta vai para uma disputa: ela vai poder se salvar e emparedar outro jogador ou continuar emparedada", complementou o apresentador.

Participantes do 'BBB 26' na infância

Breno, Babu, Marciele e Ana Paula Renault do 'BBB 26' na infância por Reprodução/Redes Sociais
Hoje aos 46 anos, Alexandre da Silva Santana, o Babu Santana, passou a infância no Rio de Janeiro, onde nasceu. Desde pequeno, o carioca já carregava no olhar a personalidade forte que conquistaria o público anos depois. por Reprodução/Redes Sociais
Veterana no reality, Ana Paula Renault, de 44 anos, nasceu e cresceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quem compara as imagens do passado com as atuais percebe rápido: a “mesma carinha” atravessou o tempo. por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault, do "BBB 26", bebê ao lado dos pais por Reprodução/Redes Sociais
O baiano Leandro, conhecido como Boneco, parece ter nascido pronto para os palcos. Uma foto dele ainda criança, sentado à beira de um palco em Salvador, reforça a impressão de que a veia artística já pulsava forte. Hoje, ele tem 42 anos. por Reprodução/Redes Sociais
Entre os Pipocas, Breno, de 33 anos, nasceu em Contagem, mas cresceu em Betim, ambas em Minas Gerais. A infância no interior mineiro contrasta com a exposição nacional que ele vive agora no programa. por Reprodução/Redes Sociais
O dançarino e influenciador Juliano Floss, hoje com 21 anos, nasceu em Chapecó, no interior de Santa Catarina. por Reprodução/Redes Sociais
Desde cedo, Juliano já chamava atenção pela energia e desenvoltura. por Reprodução/Redes Sociais
Milena, por sua vez, cresceu inseparável da irmã gêmea, Mile. As duas passaram a infância juntas em Itambacuri, no interior de Minas Gerais, e os registros antigos mostram a forte ligação que sempre existiu entre elas. por Reprodução/Redes Sociais
Natural de Brasília, Chaiany teve uma infância bem diferente da vida na cidade. por Reprodução/Redes Sociais
Criada em uma roça no Vale do Paranã, em Goiás, a sister de 25 anos traz na bagagem uma história marcada pela simplicidade do campo. por Reprodução/Redes Sociais
Marciele, atualmente com 32 anos, mora em Manaus, no Amazonas, mas suas raízes estão no Pará. Foi lá que ela viveu os primeiros anos de vida. por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach comemorou seus 40 anos dentro da casa. por Reprodução/Redes Sociais
Ele é natural de Lajedo, no Rio Grande do Sul, e também teve imagens de infância resgatadas para a nostalgia dos fãs. por Reprodução/Redes Sociais
A advogada Jordana, de 25 anos, mudou-se ainda bebê para Goiás, onde passou a infância. Já na adolescência, após a separação dos pais, foi morar em Brasília, capítulos importantes da história que ela carrega para o confinamento. por Reprodução/Redes Sociais
Com 69 anos de idade e 45 de carreira, Solange Couto também faz parte do álbum de recordações. por Reprodução/Redes Sociais
A atriz foi criada na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde começou a construir a trajetória que a transformaria em um dos grandes nomes da televisão. por Reprodução/Redes Sociais
1 de 17
Breno, Babu, Marciele e Ana Paula Renault do 'BBB 26' na infância por Reprodução/Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Ex de Alanis Guillen, Giovanna Reis se pronuncia pela primeira vez após polêmica

Ex de Alanis Guillen, Giovanna Reis se pronuncia pela primeira vez após polêmica

Imagem - Milena finge dormir para evitar confronto com Ana Paula: ‘Não queria entrar nesse assunto’

Milena finge dormir para evitar confronto com Ana Paula: ‘Não queria entrar nesse assunto’

Imagem - Tadeu Schmidt faz referência ao discurso do Paredão Falso de Ana Paula no BBB 16

Tadeu Schmidt faz referência ao discurso do Paredão Falso de Ana Paula no BBB 16

Tags:

bbb 26 Prova do Líder

Mais recentes

Imagem - Hoje (20 de março), mudanças internas silenciosas reorganizam prioridades e colocam os signos em um novo rumo

Hoje (20 de março), mudanças internas silenciosas reorganizam prioridades e colocam os signos em um novo rumo
Imagem - Anjo da Guarda aponta necessidade de desapego para 3 signos nesta quinta-feira (20): é hora de deixar ir

Anjo da Guarda aponta necessidade de desapego para 3 signos nesta quinta-feira (20): é hora de deixar ir
Imagem - BBB 26: Alberto Cowboy vence Prova do Líder e vira tetra na temporada

BBB 26: Alberto Cowboy vence Prova do Líder e vira tetra na temporada

MAIS LIDAS

Imagem - Corpo da adolescente Thamiris, desaparecida há uma semana, é encontrado
01

Corpo da adolescente Thamiris, desaparecida há uma semana, é encontrado

Imagem - O universo testa 3 signos em uma prova decisiva hoje (19 de março), e eles precisam mostrar maturidade diante dos próprios limites
02

O universo testa 3 signos em uma prova decisiva hoje (19 de março), e eles precisam mostrar maturidade diante dos próprios limites

Imagem - Cadastro Único 2026 exige atualização e pode bloquear benefícios; veja como regularizar
03

Cadastro Único 2026 exige atualização e pode bloquear benefícios; veja como regularizar

Imagem - Anjo da Guarda revela virada espiritual para 3 signos nesta quinta (19 der março): caminhos começam a se abrir
04

Anjo da Guarda revela virada espiritual para 3 signos nesta quinta (19 der março): caminhos começam a se abrir