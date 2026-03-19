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BBB 26: Veja quem se classificou na 3ª etapa da Prova do Líder e avançou para a final

Seis participantes seguem na prova após etapas classificatórias realizadas à tarde

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de março de 2026 às 19:09

Prova do Líder
Prova do Líder Crédito: Reprodução

A décima Prova do Líder do BBB 26 avançou nesta quinta-feira (19) e entrou na terceira fase após as etapas classificatórias realizadas durante a tarde. A última etapa classificatória da dinâmica contou com Alberto, Ana Paula, Gabriela, Jordana, Marciele e Milena. Os participantes com melhor tempo foram Milena, Alberto e Jordana, que avançaram à final e disputarão a liderança no programa ao vivo.

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Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
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Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo

Marciele até chegou a fazer um tempo melhor que Jordana, mas foi desclassificada, assim como Ana Paula. Ambas tiraram produtos de uma caixa, oq ue era proibido. Gabi, com o pior tempo, também ficou de fora da final. 

A liderança da semana garante imunidade e o poder de indicar um participante diretamente ao Paredão, o que deve impactar as estratégias dentro da casa.

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Além disso, os primeiros eliminados da prova, Juliano, Leandro, Samira e Chaiany, participam de uma nova dinâmica na sexta-feira (20), em que um deles será emparedado.

No sábado (21), o participante que estiver na berlinda ainda poderá se salvar ou indicar outro jogador, aumentando a tensão na formação do próximo Paredão.

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