Ana Paula e Milena brigaram? Entenda relação tensa entre as aliadas no BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 19 de março de 2026 às 18:15
As aliadas no Big Brother Brasil 26, Ana Paula e Milena estão com a relação estremecida após os acontecimentos dos últimos dias, especialmente o paredão, que ocorreu na noite de terça-feira (17).
Nesta quarta-feira (18), Milena reclamou das atitudes de Ana Paula Renault para Samira. Durante a madrugada, a babá comentou sobre desentendimentos com a sister. “Ela está criando uma barreira comigo”.
Milena reclamou que após Ana Paula ter trocado de cama. “Não que ela seja obrigada, mas um casal quando briga e está para separar, a primeira coisa que faz é o quê? Troca de cama", desabafou Milena sobre Ana Paula Renault.
Em seguida, a mineira comentou possíveis motivos para a troca. Ela diz ter sugerido que Ana Paula guardasse suas coisas em outro baú, mas não que mudasse de cama. "Já me acostumei com ela dormindo do meu lado", apontou Milena.
Nesta quarta, Breno Corã foi o oitavo eliminado do reality, após disputar a berlinda com Ana Paula e Leandro Boneco. Após ter voltado do paredão, Ana Paula desabafou sobre ninguém a ter abraçado, nem mesmo Milena, uma de suas maiores aliadas no jogo.
Ana Paula ficou sentada no sofá, refletindo sobre o jogo, enquanto Milena e Samira, suas aliadas, lamentavam a saída de Breno. Na madrugada, chegou a perguntar para Ana Paula: “Você está chateada?”.
A sister não entendeu a pergunta e logo depois, Milena perguntou: “Ana Paula, por que você trocou de cama? Está com raiva de mim? Você tem que chegar em mim e conversar”, disse Milena.
Logo depois, Milena foge da pergunta e Milena deixa o quarto. Samira chega a afirmar: “Você está brava. Está sim, está bolada”, afirma. A sister responde: “Não estou não. Amanhã a gente conversa”, comenta Ana Paula.
Nas redes sociais, internautas apontaram que Milena tem se tornado uma pessoa “chata” no jogo, e apontando sua eliminação. Além de terem questionado a falta de afeto da recreadora infantil para com a amiga após a volta do paredão.