Enquete BBB 26: quem você quer ver como próximo líder da semana

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Fernanda Varela
Publicado em 19 de março de 2026 às 17:02
A nova liderança do BBB 26 segue como um dos assuntos mais comentados entre os fãs do reality nesta quinta-feira (19). A prova já começou e tem seis brothers na disputa: Alberto, Ana Paula, Gabriela, Jordana, Marciele e Milena.
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A prova do líder, além de garantir imunidade, também tem peso direto na formação do paredão, o que aumenta ainda mais a pressão sobre os participantes. Dependendo de quem vencer, o jogo pode virar completamente, afetando tanto rivais quanto aliados.
Diante desse cenário, a pergunta que domina as enquetes é direta: quem você quer que seja o próximo líder do BBB 26?