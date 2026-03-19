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Enquete BBB 26: quem você quer ver como próximo líder da semana

Votação movimenta fãs do reality e disputa promete mexer com os rumos do jogo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de março de 2026 às 17:02

Prova do Líder
Prova do Líder Crédito: Reprodução

A nova liderança do BBB 26 segue como um dos assuntos mais comentados entre os fãs do reality nesta quinta-feira (19). A prova já começou e tem seis brothers na disputa: Alberto, Ana Paula, Gabriela, Jordana, Marciele e Milena.

Jonas Sulzbach e Jordana se beijam no BBB 26

Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Marciele reage à aproximação de Jonas Sulzbach e Jordana no BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
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Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo

A prova do líder, além de garantir imunidade, também tem peso direto na formação do paredão, o que aumenta ainda mais a pressão sobre os participantes. Dependendo de quem vencer, o jogo pode virar completamente, afetando tanto rivais quanto aliados.

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Diante desse cenário, a pergunta que domina as enquetes é direta: quem você quer que seja o próximo líder do BBB 26?

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