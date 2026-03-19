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Enquete BBB 26: quem você quer ver como próximo líder da semana

Votação movimenta fãs do reality e disputa promete mexer com os rumos do jogo

Fernanda Varela

Publicado em 19 de março de 2026 às 17:02

Prova do Líder Crédito: Reprodução

A nova liderança do BBB 26 segue como um dos assuntos mais comentados entre os fãs do reality nesta quinta-feira (19). A prova já começou e tem seis brothers na disputa: Alberto, Ana Paula, Gabriela, Jordana, Marciele e Milena.

Jonas Sulzbach e Jordana se beijam no BBB 26 1 de 9

A prova do líder, além de garantir imunidade, também tem peso direto na formação do paredão, o que aumenta ainda mais a pressão sobre os participantes. Dependendo de quem vencer, o jogo pode virar completamente, afetando tanto rivais quanto aliados.