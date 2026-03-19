FAMOSOS

FOTOS: Paolla Oliveira faz ensaio sensual de lingerie e internautas 'surtam'

Atriz compartilha fotos com peças rendadas e mensagem sobre autoestima, publicação repercute entre fãs

Fernanda Varela

Publicado em 19 de março de 2026 às 16:35

Paolla Oliveira Crédito: Divulgação

Paolla Oliveira movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (19), após publicar uma sequência de fotos em que aparece usando diferentes conjuntos de lingerie. As imagens foram compartilhadas pela atriz na noite da última quarta-feira (18) e rapidamente ganharam destaque entre os seguidores.

Nos registros, a artista posa com peças rendadas em cores como branco, vermelho, rosa e preto, exibindo o físico e apostando em diferentes poses diante da câmera. Em algumas fotos, ela aparece sorrindo, reforçando a proposta leve e confiante do ensaio.

Paolla Oliveira 1 de 5

Na legenda, Paolla destacou uma reflexão sobre autoestima e liberdade. “Lingerie nunca foi para agradar. É lembrar que o corpo é seu e que se sentir bonita não é luxo. É direito”, escreveu.