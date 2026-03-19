BBB 26: Quem ganhou a Prova do Líder de hoje (19 de março)?

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Fernanda Varela
Publicado em 19 de março de 2026 às 15:54
Matéria em atualização
A décima Prova do Líder do BBB 26 movimentou a casa nesta quinta-feira (19) e consagrou Alberto Cowboy como o novo Líder da semana. A dinâmica foi dividida em etapas, com uma fase classificatória realizada durante a tarde e a grande final exibida ao vivo no programa.
Ao longo do dia, os participantes enfrentaram rodadas eliminatórias que reduziram o número de competidores. Na primeira etapa, oito brothers e sisters avançaram na disputa. Já na fase seguinte, dois deles foram eliminados, afunilando ainda mais a prova.
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Confira quem continua na prova:
Alberto Cowboy, Ana Paula Renault, Gabriela, Jordana, Marciele e Milena seguem na disputa. Eles participam da terceira etapa classificatória ainda durante esta tarde.
Já à noite, haverá o programa normalmente, às 22h20, e será realizada a etapa final da prova que definirá o dono do colar de maior poder do BBB.
A dinâmica da semana também envolve os primeiros eliminados da disputa, Juliano, Leandro, Samira e Chaiany, que participam de uma nova rodada na sexta-feira (20). Um deles será emparedado.
No sábado (21), o participante que estiver na berlinda ainda terá a chance de se salvar ou indicar outro jogador, o que pode mudar completamente a formação do Paredão.