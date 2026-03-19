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BBB 26: Quem ganhou a Prova do Líder de hoje (19 de março)?

Fase classificatória aconteceu à tarde

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de março de 2026 às 15:54

Prova do Líder
Prova do Líder Crédito: Reprodução

Matéria em atualização

A décima Prova do Líder do BBB 26 movimentou a casa nesta quinta-feira (19) e consagrou Alberto Cowboy como o novo Líder da semana. A dinâmica foi dividida em etapas, com uma fase classificatória realizada durante a tarde e a grande final exibida ao vivo no programa.

Ao longo do dia, os participantes enfrentaram rodadas eliminatórias que reduziram o número de competidores. Na primeira etapa, oito brothers e sisters avançaram na disputa. Já na fase seguinte, dois deles foram eliminados, afunilando ainda mais a prova.

Jonas Sulzbach e Jordana se beijam no BBB 26

Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Marciele reage à aproximação de Jonas Sulzbach e Jordana no BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
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Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo

Confira quem continua na prova:

Alberto Cowboy, Ana Paula Renault, Gabriela, Jordana, Marciele e Milena seguem na disputa. Eles participam da terceira etapa classificatória ainda durante esta tarde.

Já à noite, haverá o programa normalmente, às 22h20, e será realizada a etapa final da prova que definirá o dono do colar de maior poder do BBB. 

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A dinâmica da semana também envolve os primeiros eliminados da disputa, Juliano, Leandro, Samira e Chaiany, que participam de uma nova rodada na sexta-feira (20). Um deles será emparedado.

No sábado (21), o participante que estiver na berlinda ainda terá a chance de se salvar ou indicar outro jogador, o que pode mudar completamente a formação do Paredão.

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