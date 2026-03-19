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Jojo Todynho fica furiosa e grava vídeo após virar chacota por namorado ter enviado mensagens ao ex dela

Cantora negou “azar no amor” e afirmou que vida não se resume a relacionamentos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de março de 2026 às 16:26

Jojo Todynho desabafa após sofrer ataque racista nas redes
Jojo Todynho desabafa após sofrer ataque racista nas redes Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A cantora Jojo Todynho voltou a se pronunciar sobre o fim do relacionamento com Thiago Gonçalves e reagiu às críticas que passou a receber nas redes sociais. Em vídeo publicado nesta quinta-feira (19), a artista contestou comentários sobre sua vida amorosa e reforçou sua posição de independência.

Durante o desabafo, Jojo afirmou que não enxerga derrotas em términos e destacou que muitas relações não são como aparentam ser. “Todo mundo entra com a mão vazia e sai com a mão vazia. Até quem vocês acham que ganhou alguma coisa, no final das contas não ganhou nada. Mas eu deixo as pessoas acharem que elas sabem de tudo”, disse.

Thiago Gonçalves e Jojo Todynho

Thiago Gonçalves é namorado de Jojo Todynho por Reprodução
Thiago Gonçalves é namorado de Jojo Todynho por Reprodução
Thiago Gonçalves é namorado de Jojo Todynho por Reprodução
Thiago Gonçalves é namorado de Jojo Todynho por Reprodução
Thiago Gonçalves é namorado de Jojo Todynho por Reprodução
Thiago Gonçalves é namorado de Jojo Todynho por Reprodução
Thiago Gonçalves é namorado de Jojo Todynho por Reprodução
Thiago Gonçalves é namorado de Jojo Todynho por Reprodução
Thiago Gonçalves é namorado de Jojo Todynho por Reprodução
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Thiago Gonçalves é namorado de Jojo Todynho por Reprodução

A cantora também rebateu a ideia de que teria “azar no amor” e afirmou que sua sorte está ligada à autonomia e à própria trajetória. “Eu tenho sorte sim. De ser maravilhosa, de ser próspera, de ser dona da minha vida. Tá achando que a vida se resume a pau? Numa hora certa a gente vive um amor completo, mas a vida não se resume a homem, não. A vida se resume você ser dona da sua vida”, declarou.

Em outro momento, Jojo mencionou a violência contra mulheres e criticou a forma como parte da sociedade encara os relacionamentos. “E hoje, no momento que a gente vive, que virou uma epidemia de acontecimentos, de desgraça contra as mulheres, te ver ter um pensamento desse só te mostra o quanto você é uma mulher fraca, em tudo”, afirmou.

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A artista ainda incentivou seguidoras a valorizarem a própria independência e afirmou que prefere estar sozinha a manter relações que não agregam. “É até melhor ser sozinha. Melhor. E eu não me curvo, não me dobro diante de nenhuma diversidade da vida. Eu sou uma rocha”, disse.

O término com Thiago Gonçalves ocorreu após o policial sofrer um infarto no início de março, o que levou à internação em uma UTI. Nos bastidores, surgiram especulações sobre contatos com pessoas ligadas ao ex-marido da cantora, Lucas Souza, o que foi negado por ele.

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