TRAGÉDIA

Lembra dele? Ex-participante de reality é encontrado morto em vala os 33 anos

Jordan Wright foi localizado em canal de drenagem e caso segue sob investigação

Fernanda Varela

Publicado em 19 de março de 2026 às 16:16

Jordan Wright Crédito: Reprodução

O ex-participante de reality show britânico Jordan Wright foi encontrado morto na Tailândia no último dia 14 de março. Conhecido por integrar o elenco do programa The Only Way Is Essex, ele tinha 33 anos.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal Daily Mail, o corpo foi localizado de bruços em um canal de drenagem na região de Phuket. Wright vestia calça preta e camiseta cinza, mas estava descalço no momento em que foi encontrado.

Jordan Wright 1 de 4

O britânico tinha planos de deixar o país pouco antes da morte. Ele deveria ter feito o check-out do hotel em 13 de março, mas, após não aparecer, funcionários do local tentaram contato diversas vezes sem sucesso.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais. Segundo o chefe de polícia da região de Choeng Thale, ainda são aguardados os resultados da autópsia realizada no Hospital Vachira Phuket, que deve indicar se havia substâncias no organismo.