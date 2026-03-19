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Lembra dele? Ex-participante de reality é encontrado morto em vala os 33 anos

Jordan Wright foi localizado em canal de drenagem e caso segue sob investigação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de março de 2026 às 16:16

Jordan Wright
Jordan Wright Crédito: Reprodução

O ex-participante de reality show britânico Jordan Wright foi encontrado morto na Tailândia no último dia 14 de março. Conhecido por integrar o elenco do programa The Only Way Is Essex, ele tinha 33 anos.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal Daily Mail, o corpo foi localizado de bruços em um canal de drenagem na região de Phuket. Wright vestia calça preta e camiseta cinza, mas estava descalço no momento em que foi encontrado.

Jordan Wright

Jordan Wright por Reprodução
Jordan Wright por Reprodução
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Jordan Wright por Reprodução

O britânico tinha planos de deixar o país pouco antes da morte. Ele deveria ter feito o check-out do hotel em 13 de março, mas, após não aparecer, funcionários do local tentaram contato diversas vezes sem sucesso.

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O caso está sendo investigado pelas autoridades locais. Segundo o chefe de polícia da região de Choeng Thale, ainda são aguardados os resultados da autópsia realizada no Hospital Vachira Phuket, que deve indicar se havia substâncias no organismo.

Além de The Only Way Is Essex, Jordan Wright também participou do reality Ex on the Beach.

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