Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Maisa é confirmada na dublagem de ‘Toy Story 5’; saiba mais

Atriz dará voz à personagem Lilypad na nova sequência da Pixar, que também terá Rafael Infante no elenco

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 4 de maio de 2026 às 15:13

Maisa Silva
Maisa Silva Crédito: Reprodução/Instagram

Sete anos após o lançamento de “Toy Story 4”, a Disney e a Pixar preparam a chegada da sequência “Toy Story 5”. As vozes dos novos personagens foram anunciadas nesta segunda-feira (4), durante coletiva de imprensa com a produtora Lindsey Collins. Maisa Silva foi confirmada como a intérprete de Lilypad, enquanto Rafael Infante integra o time de dubladores como o personagem Amigo Rolinho.

Lilypad é uma das novidades do longa: um smart tablet em formato de sapo que se torna o brinquedo favorito de Bonnie, a atual cuidadora da Buzz e companhia. Na versão original, a personagem é vivida por Greta Lee. Maisa acumula experiência no setor, tendo participado de produções como “O Touro Ferdinando” (2017) e “Os Smurfs e a Vila Perdida” (2017).

Já Amigo Rolinho, interpretado por Rafael Infante, é um dispositivo que simula um rolo de papel higiênico, utilizado para o treinamento do uso do “troninho”. Na versão norte-americana, a voz pertence ao comediante Conan O’Brien. Infante é conhecido por trabalhos em “O Parque dos Sonhos” (2019) e no videogame “LEGO Batman 3: Beyond Gotham” (2014).

Toy Story

Toy Story por Reprodução
Toy Story por Reprodução
Toy Story por Reprodução
Toy Story por Reprodução
Toy Story por Reprodução
Toy Story por Reprodução
Toy Story por Reprodução
1 de 7
Toy Story por Reprodução

Além de Maisa e Infante, os dubladores Marco Ribeiro, Guilherme Briggs e Mabel Cezar retornam aos papéis de Woody, Buzz Lightyear e Jessie, respectivamente.

“Toy Story 5” marca a volta da franquia após o hiato desde 2019. O novo filme é dirigido por Andrew Stanton, vencedor do Oscar e antigo roteirista da saga. A trilha sonora segue sob o comando de Randy Newman, responsável pela música de todos os filmes da marca. A previsão de estreia nos cinemas brasileiros é 18 de junho de 2026, com pré-estreia no dia 17.

Leia mais

Imagem - Relembre os maiores hits da carreira de Shakira

Relembre os maiores hits da carreira de Shakira

Imagem - Ana Paula Renault defende fim da escala 6x1 no Dia dos Trabalhadores

Ana Paula Renault defende fim da escala 6x1 no Dia dos Trabalhadores

Imagem - Bruna Furlan, neta de Carlos Alberto de Nóbrega, celebra última sessão de quimioterapia contra câncer de mama

Bruna Furlan, neta de Carlos Alberto de Nóbrega, celebra última sessão de quimioterapia contra câncer de mama

Tags:

Maisa Silva Pixar Disney toy Story

Mais recentes

Imagem - Débora Falabella abre o jogo sobre maior dificuldade com Adriana Esteves em ‘Avenida Brasil’

Débora Falabella abre o jogo sobre maior dificuldade com Adriana Esteves em ‘Avenida Brasil’
Imagem - Saiba quem era Zau O Pássaro, cantor de pagode e 'sósia' de Igor Kannário morto em acidente

Saiba quem era Zau O Pássaro, cantor de pagode e 'sósia' de Igor Kannário morto em acidente
Imagem - Helicóptero e cachê de mais de R$ 100 mil: quanto Grazi Massafera e Bella Campos ganharam para ir à show de Shakira

Helicóptero e cachê de mais de R$ 100 mil: quanto Grazi Massafera e Bella Campos ganharam para ir à show de Shakira