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Maisa é confirmada na dublagem de ‘Toy Story 5’; saiba mais

Atriz dará voz à personagem Lilypad na nova sequência da Pixar, que também terá Rafael Infante no elenco

Kamila Macedo

Publicado em 4 de maio de 2026 às 15:13

Maisa Silva Crédito: Reprodução/Instagram

Sete anos após o lançamento de “Toy Story 4”, a Disney e a Pixar preparam a chegada da sequência “Toy Story 5”. As vozes dos novos personagens foram anunciadas nesta segunda-feira (4), durante coletiva de imprensa com a produtora Lindsey Collins. Maisa Silva foi confirmada como a intérprete de Lilypad, enquanto Rafael Infante integra o time de dubladores como o personagem Amigo Rolinho.

Lilypad é uma das novidades do longa: um smart tablet em formato de sapo que se torna o brinquedo favorito de Bonnie, a atual cuidadora da Buzz e companhia. Na versão original, a personagem é vivida por Greta Lee. Maisa acumula experiência no setor, tendo participado de produções como “O Touro Ferdinando” (2017) e “Os Smurfs e a Vila Perdida” (2017).

Já Amigo Rolinho, interpretado por Rafael Infante, é um dispositivo que simula um rolo de papel higiênico, utilizado para o treinamento do uso do “troninho”. Na versão norte-americana, a voz pertence ao comediante Conan O’Brien. Infante é conhecido por trabalhos em “O Parque dos Sonhos” (2019) e no videogame “LEGO Batman 3: Beyond Gotham” (2014).

Toy Story 1 de 7

Além de Maisa e Infante, os dubladores Marco Ribeiro, Guilherme Briggs e Mabel Cezar retornam aos papéis de Woody, Buzz Lightyear e Jessie, respectivamente.