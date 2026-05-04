Filho de Xanddy e Carla Perez vence seis categorias em competição de fisiculturismo e celebra: ‘Hora de comer’

Kamila Macedo
Publicado em 4 de maio de 2026 às 15:55
Victor Alexandre, filho de Carla Perez e Xanddy, venceu seis categorias em uma competição de fisiculturismo no último domingo (3), nos Estados Unidos. O jovem viajou acompanhado da mãe e da noiva, Jarline Batista, para participar da National Physique Committee (NPC), uma das principais federações da modalidade no país.
De acordo com Victor, ele concorreu em categorias destinadas a corpos naturais, que não fazem uso de esteroides anabolizantes. Das seis divisões que disputou, o atleta venceu todas e garantiu o “overall”, prêmio que analisa os físicos de forma geral, que elege o melhor atleta da competição.
Nas redes sociais, ele compartilhou a conquista. "Foram seis categorias, seis números um, um overall levado para casa. Eu quero agradecer todo mundo que estava na torcida, agora é hora de comer”, escreveu na legenda, relembrando sobre a dieta restrita necessária para as competições.
Tanto Carla Perez quanto Xanddy fizeram publicações para parabenizar o filho caçula.
“Você é um grande exemplo para todos nós, meu filho. Parabéns pelas vitórias e continue no caminho… Você é grandão, principalmente no coração e na educação”, escreveu Xanddy no Instagram.
“Vc acorda antes das 6h, prepara o café da manhã da sua casa, trabalha fora(algo que faz desde os 14 anos), estuda(e falta pouco pra se formar na faculdade), treina pesado e ainda mantém uma alimentação cheia de restrições. Há muitos anos vc não depende dos seus pais… e que orgulho da zorra, velho”, declarou Carla Perez.
Victor Alexandre
Confira as categorias vencidas por Victor Alexandre:
1º lugar - Men’s Bodybuilding Junior;
1º lugar - Men’s Bodybuilding Heavyweight;
1º lugar - Men’s Classic Physique Junior;
1º lugar - Men’s Classic Physique Open Class D;
1º lugar - Men’s Physique Junior;
1º lugar - Men’s Physique Open Class D;
1º lugar - Men’s Bodybuilding Overall.