Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filho de Xanddy e Carla Perez vence seis categorias em competição de fisiculturismo e celebra: ‘Hora de comer’

Victor Alexandre conquistou o título de "Overall" em competição para atletas naturais nos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 4 de maio de 2026 às 15:55

Victor Alexandre viaja para os Estados Unidos e vence seis categorias em competição de fisiculturismo
Victor Alexandre viaja para os Estados Unidos e vence seis categorias em competição de fisiculturismo Crédito: Reprodução/Instagram

Victor Alexandre, filho de Carla Perez e Xanddy, venceu seis categorias em uma competição de fisiculturismo no último domingo (3), nos Estados Unidos. O jovem viajou acompanhado da mãe e da noiva, Jarline Batista, para participar da National Physique Committee (NPC), uma das principais federações da modalidade no país.

De acordo com Victor, ele concorreu em categorias destinadas a corpos naturais, que não fazem uso de esteroides anabolizantes. Das seis divisões que disputou, o atleta venceu todas e garantiu o “overall”, prêmio que analisa os físicos de forma geral, que elege o melhor atleta da competição.

Nas redes sociais, ele compartilhou a conquista. "Foram seis categorias, seis números um, um overall levado para casa. Eu quero agradecer todo mundo que estava na torcida, agora é hora de comer”, escreveu na legenda, relembrando sobre a dieta restrita necessária para as competições.

Tanto Carla Perez quanto Xanddy fizeram publicações para parabenizar o filho caçula.

“Você é um grande exemplo para todos nós, meu filho. Parabéns pelas vitórias e continue no caminho… Você é grandão, principalmente no coração e na educação”, escreveu Xanddy no Instagram.

“Vc acorda antes das 6h, prepara o café da manhã da sua casa, trabalha fora(algo que faz desde os 14 anos), estuda(e falta pouco pra se formar na faculdade), treina pesado e ainda mantém uma alimentação cheia de restrições. Há muitos anos vc não depende dos seus pais… e que orgulho da zorra, velho”, declarou Carla Perez.

Victor Alexandre

Victor Alexandre por Reprodução/instagram
Victor Alexandre por Reprodução/instagram
Victor Alexandre por Reprodução/instagram
Victor Alexandre por Reprodução/instagram
Victor Alexandre por Reprodução/instagram
Victor Alexandre por Reprodução/instagram
Victor Alexandre por Reprodução/instagram
Victor Alexandre por Reprodução/instagram
Victor Alexandre por Reprodução/instagram
Victor Alexandre por Reprodução/instagram
Victor Alexandre por Reprodução/instagram
Victor Alexandre por Reprodução/instagram
1 de 12
Victor Alexandre por Reprodução/instagram

Confira as categorias vencidas por Victor Alexandre:

1º lugar - Men’s Bodybuilding Junior;

1º lugar - Men’s Bodybuilding Heavyweight;

1º lugar - Men’s Classic Physique Junior;

1º lugar - Men’s Classic Physique Open Class D;

1º lugar - Men’s Physique Junior;

1º lugar - Men’s Physique Open Class D;

1º lugar - Men’s Bodybuilding Overall.

Leia mais

Imagem - Relembre os maiores hits da carreira de Shakira

Relembre os maiores hits da carreira de Shakira

Imagem - Ana Paula Renault defende fim da escala 6x1 no Dia dos Trabalhadores

Ana Paula Renault defende fim da escala 6x1 no Dia dos Trabalhadores

Imagem - Bruna Furlan, neta de Carlos Alberto de Nóbrega, celebra última sessão de quimioterapia contra câncer de mama

Bruna Furlan, neta de Carlos Alberto de Nóbrega, celebra última sessão de quimioterapia contra câncer de mama

Tags:

Fisiculturismo Xanddy Carla Perez Victor Alexandre

Mais recentes

Imagem - Débora Falabella abre o jogo sobre maior dificuldade com Adriana Esteves em ‘Avenida Brasil’

Débora Falabella abre o jogo sobre maior dificuldade com Adriana Esteves em ‘Avenida Brasil’
Imagem - Saiba quem era Zau O Pássaro, cantor de pagode e 'sósia' de Igor Kannário morto em acidente

Saiba quem era Zau O Pássaro, cantor de pagode e 'sósia' de Igor Kannário morto em acidente
Imagem - Helicóptero e cachê de mais de R$ 100 mil: quanto Grazi Massafera e Bella Campos ganharam para ir à show de Shakira

Helicóptero e cachê de mais de R$ 100 mil: quanto Grazi Massafera e Bella Campos ganharam para ir à show de Shakira