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Traição, desgaste e mulheres no camarim: saiba os bastidores do fim do casamento de Matheus e Paula Aires

Casal terminou relacionamento após 14 anos juntos

Felipe Sena

Publicado em 4 de maio de 2026 às 17:18

Paula Aires e Matheus Crédito: Reprodução | Instagram

Neste final de semana, Matheus, da dupla com Kauan, surpreendeu os fãs após a repercussão do fim do seu casamento com Paula Aires, após 14 anos juntos. Bastidores do casamento vieram à tona, gerando mais polêmica.

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, fontes próximas revelou que um dos casos envolvendo traição teria acontecido durante um show da dupla sertaneja na Villa Country, quando o cantor Matheus teria ficado com a cantora Brunna Bernardy.

Matheus Aleixo e Paula 1 de 12

Brunna ficou conhecida por causa de seu relacionamento conturbado com o jogador Deyverson, com quem teve uma filha. A relação terminou em meio a acusações públicas e disputas judiciais, incluindo questões de pensão e guarda.

Segundo a coluna, as polêmicas não param por aí. Segundo as fontes citadas pelo jornal, durante a gravação do DVD da dupla em Belo Horizonte, Matheus teria levado outras mulheres para o camarim, e a situação teria gerado um clima tenso nos bastidores. A situação teria levado a uma briga de Paula Aires com o cantor. O casal estava junto há 14 anos e tiveram dois filhos: Davi, de 10 anos, e João Pedro, de 7.

A separação do cantor com Paula Aires foi anunciada no sábado (2), e neste domingo (3), Matheus usou as redes sociais para fazer um desabafo após a repercussão do fim de seu casamento. A separação gerou especulações após a ex-esposa do sertanejo compartilhar um texto sugestivo sobre desgaste em relacionamentos.

O texto republicado por Paula Aires falava sobre os desafios do casamento, especialmente no meio artístico, citando rotina intensa, pressão e ausência como fatores que impactam a vida a dois.

“Nos dias atuais, o casamento tem perdido o seu verdadeiro valor. Muitos tratam uma aliança como algo fácil de substituir ou descartar. Mas construir uma família, gerar vínculos afetivos, compartilhar uma vida, criar filhos e carregar todas as responsabilidades que envolvem um lar é algo muito mais sério do que muitos imaginam. Quando se trata de um casal que vive no meio artístico, os desafios podem ser ainda maiores”, começa dizendo o texto compartilhado.

“São muitas viagens, compromissos, pressão, rotina corrida e ausência. E, mesmo sem perceber, tudo isso pode afetar profundamente a estrutura da família. Por isso, é preciso muito amor, maturidade, renúncia e sabedoria para que o pior não aconteça. A família continua sendo a base de tudo. E o casamento não é apenas uma união diante dos homens, mas também algo de grande importância no mundo espiritual. Infelizmente, hoje muitos lutam por sucesso, dinheiro e reconhecimento, mas deixam de lutar pela própria casa”, continua.

Por fim, diz: “Que Deus intervenha de maneira poderosa nessa situação, trazendo entendimento, cura e restauração. Que essa família permaneça firme sobre a rocha, e que essa fase difícil seja vencida com sabedoria, amor e direção de Deus. ‘Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Mateus 19:6′”.

Abalado, Matheus afirmou que pretende se afastar das redes por um tempo e bloqueou sua conta no Instagram. “Como imaginei que seria: pessoas que sequer nos conhecem criando histórias e mentiras para ‘justificar’ o fim de um relacionamento que foi tão bonito e inspirador”, começou ele.

“Preciso me reerguer pra tentar encontrar o lugar onde me deixei. Definitivamente aqui não é um lugar seguro! Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Que Deus esteja comigo!”, completou.

Brunna se pronunciou sobre as informações divulgadas pelo Metrópoles e portal LeoDias. “Acabei de ser surpreendida com algumas fake news que estão rolando em sites de fofoca envolvendo o meu nome, muito me estranha de onde tiraram essa ideia/informação, alguma louca me envolveu nisso porque eu estava no show. Não vou citar nomes, porque o que a gente foca, expande. Para quem tá acompanhando, gente, eu fico passada de onde as pessoas tiram essas coisas”, disse.