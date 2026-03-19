Como vai funcionar a dinâmica que pode emparedar um dos primeiros eliminados da Prova do Líder no BBB 26

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Heider Sacramento
Publicado em 19 de março de 2026 às 18:45
A formação do Paredão do BBB 26 ganhou uma reviravolta com a chegada do Triângulo de Risco, nova dinâmica anunciada por Tadeu Schmidt e que já começa impactando diretamente o jogo antes mesmo da votação tradicional. A mecânica estreia nesta semana e promete mexer com as estratégias dos participantes.
A dinâmica começa ainda na disputa pela liderança. Os quatro primeiros eliminados da Prova do Líder entram automaticamente no Triângulo de Risco e disputam a primeira etapa na sexta-feira (20), ao vivo. Nessa fase, os brothers participam de um sorteio para definir a ordem de escolha e cada um pega uma caixa. Apenas uma delas contém um bracelete, e quem ficar com ele vai direto para o Paredão.
Saiba os signos dos participantes do BBB 26
No sábado, a tensão aumenta com a segunda etapa. O participante já emparedado recebe a missão de esconder um cartão escrito “PAREDÃO” em uma entre três caixas. Em seguida, ele escolhe dois outros participantes para participarem da dinâmica com ele, definindo também quem escolhe primeiro e quem escolhe depois.
Com as três caixas distribuídas, os jogadores ainda têm direito a uma rodada de trocas. O emparedado inicia a troca, seguido pelos outros dois participantes. Ao final, todos abrem as caixas simultaneamente, e quem estiver com o cartão do Paredão também vai para a berlinda.
Com isso, o Triângulo de Risco garante pelo menos um emparedado antes mesmo da formação oficial, alterando completamente a lógica do jogo e aumentando a pressão dentro da casa. A nova dinâmica deve influenciar alianças, estratégias e até rivalidades nas próximas semanas do BBB 26.