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Como vai funcionar a dinâmica que pode emparedar um dos primeiros eliminados da Prova do Líder no BBB 26

Triângulo de Risco anunciado por Tadeu Schmidt ameaça brothers e promete reviravoltas na formação da berlinda

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de março de 2026 às 18:45

Triângulo de Risco muda o jogo e coloca brother direto no Paredão antes da votação Crédito: Reprodução/gshow

A formação do Paredão do BBB 26 ganhou uma reviravolta com a chegada do Triângulo de Risco, nova dinâmica anunciada por Tadeu Schmidt e que já começa impactando diretamente o jogo antes mesmo da votação tradicional. A mecânica estreia nesta semana e promete mexer com as estratégias dos participantes.

A dinâmica começa ainda na disputa pela liderança. Os quatro primeiros eliminados da Prova do Líder entram automaticamente no Triângulo de Risco e disputam a primeira etapa na sexta-feira (20), ao vivo. Nessa fase, os brothers participam de um sorteio para definir a ordem de escolha e cada um pega uma caixa. Apenas uma delas contém um bracelete, e quem ficar com ele vai direto para o Paredão.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

No sábado, a tensão aumenta com a segunda etapa. O participante já emparedado recebe a missão de esconder um cartão escrito “PAREDÃO” em uma entre três caixas. Em seguida, ele escolhe dois outros participantes para participarem da dinâmica com ele, definindo também quem escolhe primeiro e quem escolhe depois.

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Com as três caixas distribuídas, os jogadores ainda têm direito a uma rodada de trocas. O emparedado inicia a troca, seguido pelos outros dois participantes. Ao final, todos abrem as caixas simultaneamente, e quem estiver com o cartão do Paredão também vai para a berlinda.

Com isso, o Triângulo de Risco garante pelo menos um emparedado antes mesmo da formação oficial, alterando completamente a lógica do jogo e aumentando a pressão dentro da casa. A nova dinâmica deve influenciar alianças, estratégias e até rivalidades nas próximas semanas do BBB 26.

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Tags:

Televisão Reality Show bbb 26 big Brother Brasil

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