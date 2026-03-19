CASA DOS FAMOSOS

Como é a mansão de Simone Mendes com cinema, academia e porta gigante que impressiona

Cantora investe em casa de alto padrão com estilo neoclássico, tecnologia de ponta e ambientes luxuosos voltados para conforto da família

Heider Sacramento

Publicado em 19 de março de 2026 às 06:00

Mansão de Simone chama atenção por cinema privativo, academia e detalhes luxuosos Crédito: Reprodução

A cantora Simone Mendes, da dupla com Simaria, está vivendo uma nova fase em grande estilo. A artista se mudou recentemente para sua nova mansão em Alphaville, em Barueri (SP), e vem compartilhando detalhes do imóvel nas redes sociais, chamando atenção pelo luxo e pela grandiosidade dos ambientes.

Um dos destaques da casa é a sala de cinema privativa, projetada para oferecer uma experiência imersiva, com poltronas confortáveis e estrutura digna de cinema profissional. O espaço foi planejado ainda na fase 3D do projeto e rapidamente virou um dos ambientes mais comentados pelos fãs.

Outro ponto que impressiona é a porta gigante no hall de entrada, que reforça a imponência da residência logo na chegada. O detalhe viralizou nas redes sociais e se tornou um dos símbolos da nova casa da cantora.

A mansão também conta com academia equipada, lareira e ambientes amplos, pensados para unir conforto, sofisticação e funcionalidade no dia a dia da família.

O projeto foi assinado pelo arquiteto Alexandre Milhomem, que apostou em um estilo neoclássico com proposta atemporal. Segundo ele, a ideia foi criar um espaço que refletisse a trajetória da cantora, ao mesmo tempo em que oferecesse elegância e aconchego.

Mansão de Simone Mendes 1 de 20

“A proposta foi unir referências do design internacional com a história da Simone, criando uma casa sofisticada, mas também acolhedora”, explicou o arquiteto.

Entre os elementos de destaque está o uso de mármore ônix, que permite um efeito translúcido com retroiluminação, valorizando ainda mais os ambientes. A casa também conta com automação completa e tecnologia de ponta, garantindo praticidade e modernidade.

Além do luxo, o projeto priorizou a segurança e o bem-estar da família formada por Simone, o empresário Kaká Diniz e os filhos.

Nas redes sociais, a cantora tem mostrado cada detalhe da nova fase, incluindo a decoração dos quartos e espaços personalizados, como o ambiente do filho Henry.