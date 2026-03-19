Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é a mansão de Simone Mendes com cinema, academia e porta gigante que impressiona

Cantora investe em casa de alto padrão com estilo neoclássico, tecnologia de ponta e ambientes luxuosos voltados para conforto da família

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de março de 2026 às 06:00

Mansão de Simone em Alphaville chama atenção por cinema privativo, academia e detalhes luxuosos
Mansão de Simone  chama atenção por cinema privativo, academia e detalhes luxuosos Crédito: Reprodução

A cantora Simone Mendes, da dupla com Simaria, está vivendo uma nova fase em grande estilo. A artista se mudou recentemente para sua nova mansão em Alphaville, em Barueri (SP), e vem compartilhando detalhes do imóvel nas redes sociais, chamando atenção pelo luxo e pela grandiosidade dos ambientes.

Um dos destaques da casa é a sala de cinema privativa, projetada para oferecer uma experiência imersiva, com poltronas confortáveis e estrutura digna de cinema profissional. O espaço foi planejado ainda na fase 3D do projeto e rapidamente virou um dos ambientes mais comentados pelos fãs.

Outro ponto que impressiona é a porta gigante no hall de entrada, que reforça a imponência da residência logo na chegada. O detalhe viralizou nas redes sociais e se tornou um dos símbolos da nova casa da cantora.

A mansão também conta com academia equipada, lareira e ambientes amplos, pensados para unir conforto, sofisticação e funcionalidade no dia a dia da família.

O projeto foi assinado pelo arquiteto Alexandre Milhomem, que apostou em um estilo neoclássico com proposta atemporal. Segundo ele, a ideia foi criar um espaço que refletisse a trajetória da cantora, ao mesmo tempo em que oferecesse elegância e aconchego.

Mansão de Simone Mendes

Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
1 de 20
Mansão de Simone Mendes por Reprodução

“A proposta foi unir referências do design internacional com a história da Simone, criando uma casa sofisticada, mas também acolhedora”, explicou o arquiteto.

Entre os elementos de destaque está o uso de mármore ônix, que permite um efeito translúcido com retroiluminação, valorizando ainda mais os ambientes. A casa também conta com automação completa e tecnologia de ponta, garantindo praticidade e modernidade.

Leia mais

Como é a casa de Isa Scherer com fogão de R$ 55 mil e cozinha inspirada em restaurante

Como é o apartamento de Wagner Moura em prédio histórico de frente para o Farol da Barra

Como era a mansão de luxo apresentada por arquitetos que João Gomes decidiu não comprar

Além do luxo, o projeto priorizou a segurança e o bem-estar da família formada por Simone, o empresário Kaká Diniz e os filhos.

Nas redes sociais, a cantora tem mostrado cada detalhe da nova fase, incluindo a decoração dos quartos e espaços personalizados, como o ambiente do filho Henry.

A mansão reforça o momento de sucesso da artista, que segue investindo em conforto e qualidade de vida sem abrir mão do estilo sofisticado.

Leia mais

Imagem - Felipeh Campos é internado em estado grave e quadro preocupa médicos

Felipeh Campos é internado em estado grave e quadro preocupa médicos

Imagem - Após ofensa a Preta Gil, ex-namorada de Alanis Guillen é proibida de entrar em camarote da família Gil

Após ofensa a Preta Gil, ex-namorada de Alanis Guillen é proibida de entrar em camarote da família Gil

Imagem - Veja por que Jonas Sulzbach deve ganhar o BBB 26

Veja por que Jonas Sulzbach deve ganhar o BBB 26

Tags:

Simone Mendes Casa dos Famosos

Mais recentes

Imagem - Ex de Alanis Guillen, Giovanna Reis se pronuncia pela primeira vez após comentários preconceituosos

Ex de Alanis Guillen, Giovanna Reis se pronuncia pela primeira vez após comentários preconceituosos
Imagem - BBB 26: veja os 8 classificados para a segunda etapa da Prova do Líder de hoje (19 de março)

BBB 26: veja os 8 classificados para a segunda etapa da Prova do Líder de hoje (19 de março)
Imagem - BBB 26: Quem se classificou para a segunda etapa da Prova do Líder de hoje (19 de março)?

BBB 26: Quem se classificou para a segunda etapa da Prova do Líder de hoje (19 de março)?

MAIS LIDAS

Imagem - Familiares e amigos fazem protesto após uma semana do desaparecimento da adolescente Thamiris
01

Familiares e amigos fazem protesto após uma semana do desaparecimento da adolescente Thamiris

Imagem - Anjo da Guarda revela virada espiritual para 3 signos nesta quinta (19 der março): caminhos começam a se abrir
02

Anjo da Guarda revela virada espiritual para 3 signos nesta quinta (19 der março): caminhos começam a se abrir

Imagem - Dentista é presa em flagrante por entrar com drogas em presídio na Bahia
03

Dentista é presa em flagrante por entrar com drogas em presídio na Bahia

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (19 de março): decisões conscientes e foco ajudam a fortalecer caminhos importantes
04

Cor e número da sorte de hoje (19 de março): decisões conscientes e foco ajudam a fortalecer caminhos importantes