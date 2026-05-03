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Bianca Biancardi anuncia gravidez e reação de Neymar e Bruna emociona a web; assista

Irmã da influenciadora compartilhou vídeo sobre a chegada do bebê; casal está junto há cinco anos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de maio de 2026 às 10:22

Bruna Biancardi e Neymar reagindo a gravidez de Bianca Biancardi Crédito: Reprodução/Instagram

Bianca Biancardi, irmã de Bruna, usou suas redes sociais para anunciar que está à espera de seu primeiro bebê. O anúncio foi feito com um vídeo emocionante, com um compilado de momentos especiais que mostram não só a evolução do casal, mas também registros especiais da trajetória da futura mamãe.

Veja reação de Bruna e Neymar a gravidez de Bianca Biancardi 1 de 7

Bruna Biancardi não escondeu a felicidade ao saber que ganharia um sobrinho (ou sobrinha), demonstrando toda a sua empolgação nos comentários. Quem também marcou presença e deixou seu carinho foi o cunhado, Neymar Jr., mostrando que o clima entre a família está em total sintonia para receber o novo integrante.

Bianca e seu parceiro já trilham um caminho juntos há cinco anos. Na legenda da publicação, ela fez questão de pontuar o amadurecimento da relação antes da chegada do herdeiro. "Nós evoluímos muito nesses cinco anos juntos. Crescemos, nos adaptamos, amadurecemos... e eu não poderia estar mais orgulhosa do que estamos construindo", desabafou.