Bruna Biancardi faz procedimento no bumbum e mostra o resultado: 'Chocada'

Giuliana Mancini
Publicado em 14 de abril de 2026 às 06:33
Bruna Biancardi passou por um procedimento estético na região do glúteo e mostrou todo o processo, incluindo o resultado, em um vídeo nas redes sociais. Na publicação, postada nesta segunda-feira (13), a influenciadora compartilha com o médico suas principais queixas, que envolvem, principalmente, a flacidez. Ela então é submetida a uma intervenção com bioestimulador de colágeno e, ao fim, ela nota a diferença no bumbum.
"Minha principal queixa é por conta da flacidez. Acredito que, por conta de depois de duas gestações, a pele muda um pouco", disse Bruna, que é mãe de Mavie, de 2 anos, e Mel, de 9 meses, do relacionamento com Neymar.
Bruna Biancardi mostra resultado do procedimento no glúteo
O procedimento, segundo o médico, ajuda a melhorar o contorno e a flacidez, com naturalidade. Assim que se olha no espelho, Biancardi fica surpresa: "Estou chocada e ainda estou deitada. Vai ficar assim?".
Na postagem, o médico responsável pelo procedimento, Dr. Wellinthon Verginelli, dá mais detalhes. "Após a gravidez, é muito comum perceber mudanças no contorno, na firmeza e na sustentação dos glúteos. O Bumbum Well foi pensado para tratar essas queixas de forma personalizada, ajudando a melhorar o contorno e a flacidez, sempre com naturalidade", afirma.
"Escolhemos a combinação de Up Max + Stiim, da @ilikia.br, em um protocolo pensado para valorizar o contorno, melhorar a firmeza e estimular o colágeno, para aquele up no bumbum", completa.