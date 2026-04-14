Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fazenda milionária e negócio orgânico: quanto vale o patrimônio de Marcos Palmeira longe da TV

Ator construiu fortuna fora das novelas com fazenda de 200 hectares e empresa de alimentos orgânicos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de abril de 2026 às 06:00

Fazenda milionária e negócio orgânico colocam Marcos Palmeira entre os artistas com patrimônio fora da TV
Fazenda e negócio orgânico colocam Marcos Palmeira entre os artistas com patrimônio fora da TV Crédito: Reprodução

O nome de Marcos Palmeira vai muito além das novelas de sucesso. Longe dos holofotes, o ator construiu um patrimônio sólido baseado em terra, a sustentabilidade e um negócio próprio que movimenta milhões por ano.

O principal ativo do artista é a Fazenda Vale das Palmeiras, localizada em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Com cerca de 200 hectares, a propriedade reúne produção agrícola, criação de animais e uma estrutura completa voltada para alimentos orgânicos certificados. No local, são produzidos itens como leite, queijos, café, mel, hortaliças e até chocolate, vendidos em mercados e lojas especializadas.

Com base em valores do mercado imobiliário rural da região, uma fazenda desse porte teria preço inicial em torno de R$ 4 milhões apenas pela terra. No entanto, a estrutura produtiva, certificações orgânicas e a marca consolidada elevam significativamente esse valor. A estimativa mais realista coloca a propriedade entre R$ 10 milhões e R$ 16 milhões.

Casa de Marcos Palmeira

Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
1 de 21
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução

Mas o patrimônio de Marcos Palmeira não para por aí. A fazenda funciona como uma empresa ativa no setor de alimentos orgânicos, com faturamento estimado entre R$ 3 milhões e R$ 10 milhões por ano. Considerando práticas de mercado, o negócio pode valer de R$ 5 milhões a R$ 15 milhões, dependendo da escala e da distribuição.

Além da atuação como empresário rural, o ator também acumulou renda ao longo de mais de três décadas na televisão. Com papéis de destaque em novelas e projetos na TV, ele teria formado um patrimônio entre R$ 5 milhões e R$ 15 milhões ao longo da carreira, considerando cachês, contratos e publicidade.

Marcos Palmeira participa dos negócios da sua fazenda

Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Marcos Palmeira por Divulgação
Produtos da fazenda de Marcos Palmeira por Reprodução
Produtos da fazenda de Marcos Palmeira por Reprodução
1 de 37
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução

Outro ponto relevante são os bens complementares. Seguindo o padrão de artistas do mesmo nível, é provável que Marcos Palmeira possua imóveis urbanos, investimentos financeiros e veículos, que somariam entre R$ 3 milhões e R$ 8 milhões.

Somando todos os ativos, a estimativa do patrimônio do ator varia entre R$ 23 milhões e R$ 54 milhões. O diferencial está no perfil: ao contrário de muitas celebridades, ele construiu riqueza com base em ativos produtivos e sustentáveis.

O caso de Marcos Palmeira chama atenção por fugir do padrão tradicional da TV e mostrar como a combinação entre terra, negócio próprio e posicionamento sustentável pode transformar carreira artística em um verdadeiro império fora das telas.

Mais recentes

Imagem - Com fortuna de R$ 700 bilhões, mulher mais rica do mundo herdou império do Walmart e doa bilhões

Com fortuna de R$ 700 bilhões, mulher mais rica do mundo herdou império do Walmart e doa bilhões
Imagem - A virada começa agora: 3 signos entram em uma nova era de força, estabilidade e decisões que mudam tudo hoje (14 de abril)

A virada começa agora: 3 signos entram em uma nova era de força, estabilidade e decisões que mudam tudo hoje (14 de abril)
Imagem - Com fortuna de R$ 4,2 trilhões, homem mais rico do mundo vive em casa simples de 37 m²

Com fortuna de R$ 4,2 trilhões, homem mais rico do mundo vive em casa simples de 37 m²