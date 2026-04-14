MILIONÁRIO

Fazenda milionária e negócio orgânico: quanto vale o patrimônio de Marcos Palmeira longe da TV

Ator construiu fortuna fora das novelas com fazenda de 200 hectares e empresa de alimentos orgânicos

Heider Sacramento

Publicado em 14 de abril de 2026 às 06:00

Fazenda e negócio orgânico colocam Marcos Palmeira entre os artistas com patrimônio fora da TV Crédito: Reprodução

O nome de Marcos Palmeira vai muito além das novelas de sucesso. Longe dos holofotes, o ator construiu um patrimônio sólido baseado em terra, a sustentabilidade e um negócio próprio que movimenta milhões por ano.

O principal ativo do artista é a Fazenda Vale das Palmeiras, localizada em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Com cerca de 200 hectares, a propriedade reúne produção agrícola, criação de animais e uma estrutura completa voltada para alimentos orgânicos certificados. No local, são produzidos itens como leite, queijos, café, mel, hortaliças e até chocolate, vendidos em mercados e lojas especializadas.

Com base em valores do mercado imobiliário rural da região, uma fazenda desse porte teria preço inicial em torno de R$ 4 milhões apenas pela terra. No entanto, a estrutura produtiva, certificações orgânicas e a marca consolidada elevam significativamente esse valor. A estimativa mais realista coloca a propriedade entre R$ 10 milhões e R$ 16 milhões.

Casa de Marcos Palmeira 1 de 21

Mas o patrimônio de Marcos Palmeira não para por aí. A fazenda funciona como uma empresa ativa no setor de alimentos orgânicos, com faturamento estimado entre R$ 3 milhões e R$ 10 milhões por ano. Considerando práticas de mercado, o negócio pode valer de R$ 5 milhões a R$ 15 milhões, dependendo da escala e da distribuição.

Além da atuação como empresário rural, o ator também acumulou renda ao longo de mais de três décadas na televisão. Com papéis de destaque em novelas e projetos na TV, ele teria formado um patrimônio entre R$ 5 milhões e R$ 15 milhões ao longo da carreira, considerando cachês, contratos e publicidade.

Marcos Palmeira participa dos negócios da sua fazenda 1 de 37

Outro ponto relevante são os bens complementares. Seguindo o padrão de artistas do mesmo nível, é provável que Marcos Palmeira possua imóveis urbanos, investimentos financeiros e veículos, que somariam entre R$ 3 milhões e R$ 8 milhões.

Somando todos os ativos, a estimativa do patrimônio do ator varia entre R$ 23 milhões e R$ 54 milhões. O diferencial está no perfil: ao contrário de muitas celebridades, ele construiu riqueza com base em ativos produtivos e sustentáveis.