SAÚDE

Esse cafezinho inocente que você toma depois do almoço está interferindo no seu organismo: veja o que a ciência diz desse hábito

Entenda como a cafeína interfere na absorção de minerais essenciais, como ferro e cálcio, e qual o intervalo ideal para garantir os benefícios da bebida sem prejudicar o organismo



Raphael Miras

Agência Correio

Publicado em 14 de abril de 2026 às 09:04

O hábito pode causar um "bloqueio invisível" de minerais essenciais e gerar cansaço; conheça a regra de uma hora e outras dicas para apreciar sua xícara sem sabotar os nutrientes do almoço Crédito: Banco de Imagem

Para muitos brasileiros, o almoço só termina de fato após a última gota daquela xícara de café. No entanto, o que parece ser um empurrãozinho necessário para encarar o resto do dia pode, na verdade, estar roubando sua energia.

Estudos indicam que a ingestão de cafeína imediatamente após as grandes refeições interfere na absorção de nutrientes vitais, criando um ciclo de cansaço que afeta diretamente a produtividade.

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O bloqueio invisível de nutrientes

A ciência explica que compostos presentes no café, como os taninos e substâncias quelantes, têm uma afinidade natural com minerais essenciais.

Ao entrarem em contato com o que foi ingerido durante o almoço, esses componentes "sequestram" os minerais antes que o sistema digestivo consiga transportá-los para a corrente sanguínea. O maior prejudicado nesse processo é o ferro.

Em testes com seres humanos, observou-se que uma xícara de café pode reduzir em até 39% a captação desse mineral, que é fundamental para a produção de energia e transporte de oxigênio no corpo.

Além do ferro, a disponibilidade de cálcio, potássio, zinco e magnésio também pode ser afetada. No caso do cálcio, a cafeína pode inclusive estimular sua eliminação pelo organismo, o que acende um alerta para quem já possui baixa ingestão desse mineral ou riscos de osteoporose.

A regra de uma hora

A boa notícia para os amantes da bebida é que não é preciso abandoná-la, mas sim ajustar o relógio. Especialistas recomendam aguardar pelo menos uma hora após o almoço para consumir o café.

Esse intervalo permite que o organismo finalize o processamento dos nutrientes mais importantes sem interferências externas. Outras estratégias para minimizar os impactos incluem:

Consumir frutas cítricas: ricas em vitamina C, elas ajudam a potencializar a absorção de nutrientes como o ferro.

Doses menores: se a vontade for irresistível, um espresso padrão (de 30 a 50 ml) logo após comer tem um impacto menor do que uma xícara média.

Alternativas sem teína: chás digestivos que não possuam substâncias estimulantes podem ser usados para garantir o conforto abdominal sem prejudicar a química mineral.

O café não é o vilão

Apesar do alerta sobre o horário, o café continua sendo um aliado da saúde quando consumido com moderação.

Ele possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, além de inibir a adenosina no cérebro, substância responsável pelo relaxamento, o que melhora o desempenho cognitivo e diminui o tempo de reação.

O limite seguro para usufruir desses benefícios sem prejudicar o organismo gira em torno de 300 mg de cafeína por dia, o que equivale a duas ou três xícaras médias.