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'Tudo melhorou': André Marques celebra melhora na vida sexual e na saúde após largar o cigarro

Apresentador abriu o jogo sobre o susto que o fez largar o vício

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de maio de 2026 às 13:08

André Marques
André Marques Crédito: Reprodução

Vencer a dependência do cigarro é uma das tarefas mais difíceis da vida, e o apresentador André Marques, de 46 anos, sabe exatamente o peso dessa escolha. Celebrando pouco mais de dois anos longe do vício, o artista abriu o jogo e revelou que a mudança transformou completamente a sua rotina, trazendo melhorias drásticas que foram desde a disposição diária até o seu desempenho sexual.

Mansão de André Marques

Piscina vermelha e área gourmet chamam atenção na cobertura luxuosa de André Marques no Rio por Reprodução
Piscina vermelha e área gourmet chamam atenção na cobertura luxuosa de André Marques no Rio por Reprodução
Piscina vermelha e área gourmet chamam atenção na cobertura luxuosa de André Marques no Rio por Reprodução
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Piscina vermelha e área gourmet chamam atenção na cobertura luxuosa de André Marques no Rio por Reprodução
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Piscina vermelha e área gourmet chamam atenção na cobertura luxuosa de André Marques no Rio por Reprodução
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Piscina vermelha e área gourmet chamam atenção na cobertura luxuosa de André Marques no Rio por Reprodução

Sinais de alerta fizeram parte da mudança. Primeiro foi o histórico familiar: seu pai, Otto Marques (que faleceu em maio de 2025), sofria de enfisema pulmonar e câncer de pâncreas devido ao tabagismo. O segundo veio do próprio corpo. Ao fazer um check-up, o médico foi direto e avisou que os exames de André já mostravam nitidamente o pulmão de um fumante comprometido.

"Comecei a fumar já depois de velho, uma vergonha. Acabou que fumava às vezes com o meu pai. Mas fui precisando de oxigênio e isso automaticamente mexeu comigo", relembra o apresentador, que conseguiu largar o maço sem o auxílio de remédios.

André Marques lamenta falecimento do pai Crédito: Reprodução 

A transição não foi fácil. Logo nos primeiros meses sem a nicotina, André enfrentou a clássica ansiedade da abstinência e acabou engordando quase 20 quilos. No entanto, o ganho de peso foi compensado rapidamente pela recuperação da sua saúde. Em menos de um ano, as taxas dos exames normalizaram e o corpo respondeu de forma impressionante.

"Você melhora a saúde, o desempenho sexual fica melhor, tem mais disposição física para brincar com as minhas cachorras, para subir e descer escadas. Tudo melhorou na minha disposição para trabalhar, levantar e viver", comemorou em entrevista ao Gshow.

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Para André, o segredo está em encarar a realidade de frente e aceitar que o cigarro é prazeroso, mas destrutivo. "Quem fuma, adora fumar. Só que o mal que faz é 100 vezes pior que o gostoso que é fumar. Quando você entende isso, você consegue parar", reflete.

Se você está passando por esse processo e lutando contra as recaídas, o apresentador deixa um recado: não se cobre tanto. "O pai fala para você parar, a mãe, a namorada, não importa. Quem vai enfrentar a dificuldade é você. Meu conselho é que seja um dia após o outro, vai no seu tempo. Teve recaída? Tenta, para de novo. Só não pode desistir".

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Cigarro André Marques Tabaco Tabagismo dia Mundial sem Tabaco

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