Daniel Cady relembra momento difícil e desabafa: ‘Pensei em desistir umas seis vezes’

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Heider Sacramento
Publicado em 13 de abril de 2026 às 23:35
Um relato sincero de Daniel Cady ganhou repercussão nas redes sociais após sua participação em um podcast. Durante a conversa, ele relembrou um momento de exaustão física e mental ao enfrentar uma prova de remo entre Salvador e Morro de São Paulo, com cerca de 60 km.
“Eu pensei em desistir umas seis vezes. Pra eu desistir de uma coisa, é muito difícil”, afirmou.
Segundo Daniel Cady, o desafio colocou à prova não apenas o preparo físico, mas principalmente o psicológico. Em vários momentos, a ideia de parar parecia inevitável. O que o fez continuar foi um pensamento recorrente envolvendo o filho. “Eu ficava pensando: ‘cadê meu pai? Desistiu?’”, contou.
Daniel Cady participa de competição
Mesmo no limite, ele decidiu seguir até o fim, ainda que sem rendimento ideal. “Vou chegar lá capengando, mas eu vou chegar”, disse.
Ao refletir sobre a experiência, Daniel Cady destacou que o principal adversário não está fora. Para ele, a superação passa por vencer a si mesmo. “A vitória é muito mais do não desistir. É de você vencer você. Porque você é o seu maior rival”, declarou.
Conhecido por compartilhar conteúdos sobre alimentação, rotina fitness e bem-estar, o nutricionista também costuma dividir momentos da vida pessoal nas redes sociais. A fala repercutiu justamente por unir superação, disciplina e um lado mais íntimo da relação com o filho.