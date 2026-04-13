EXAUSTÃO

Daniel Cady relembra momento difícil e desabafa: ‘Pensei em desistir umas seis vezes’

Nutricionista contou que usou o filho como motivação para completar desafio de 60 km e falou sobre disciplina e superação

Heider Sacramento

Publicado em 13 de abril de 2026 às 23:35

Daniel Cady revela desafio extremo e motivação que veio do filho Crédito: Reprodução

Um relato sincero de Daniel Cady ganhou repercussão nas redes sociais após sua participação em um podcast. Durante a conversa, ele relembrou um momento de exaustão física e mental ao enfrentar uma prova de remo entre Salvador e Morro de São Paulo, com cerca de 60 km.

“Eu pensei em desistir umas seis vezes. Pra eu desistir de uma coisa, é muito difícil”, afirmou.

Segundo Daniel Cady, o desafio colocou à prova não apenas o preparo físico, mas principalmente o psicológico. Em vários momentos, a ideia de parar parecia inevitável. O que o fez continuar foi um pensamento recorrente envolvendo o filho. “Eu ficava pensando: ‘cadê meu pai? Desistiu?’”, contou.

Daniel Cady participa de competição 1 de 6

Mesmo no limite, ele decidiu seguir até o fim, ainda que sem rendimento ideal. “Vou chegar lá capengando, mas eu vou chegar”, disse.

Ao refletir sobre a experiência, Daniel Cady destacou que o principal adversário não está fora. Para ele, a superação passa por vencer a si mesmo. “A vitória é muito mais do não desistir. É de você vencer você. Porque você é o seu maior rival”, declarou.