Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atriz de ‘Três Graças’ desabafa sobre fim da novela e diz que vai 'distribuir currículo'

Luiza Rosa brinca sobre desemprego após reta final de Três Graças e reação repercute entre elenco

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de abril de 2026 às 21:06

Atriz de ‘Três Graças’ brinca sobre desemprego e viraliza com desabafo nas redes
Atriz de ‘Três Graças’ brinca sobre desemprego e viraliza com desabafo nas redes Crédito: Reprodução

Rosa chamou atenção nas redes sociais. Intérprete da personagem Kellen, a atriz comentou com bom humor sobre o fim da trama e a incerteza profissional que vem junto com o encerramento do projeto.

“Se o fim de Três Graças está doendo em você, imagina em mim que já, já estou desempregada”, escreveu a atriz, em publicação que rapidamente repercutiu entre fãs e colegas.

A repercussão foi imediata e ganhou ainda mais força após a interação com o ator Pedro Ogata, que também integra o elenco. “Nem me fale, amiga. Doideira isso”, respondeu ele, reforçando o clima de despedida e transição entre os artistas.

Sem esconder a apreensão com os próximos passos, Luiza Rosa voltou ao assunto e manteve o tom descontraído ao comentar o futuro: “E vamos de distribuir currículo”.

Luiza Rosa

Luiza Rosa por Reprodução/Instagram/@marciofariasfoto
Luiza Rosa por Reprodução/Instagram/@marciofariasfoto
Luiza Rosa por Reprodução/Instagram/@marciofariasfoto
Luiza Rosa por Reprodução/Instagram/@marciofariasfoto
Luiza Rosa por Reprodução/Instagram/@marciofariasfoto
Luiza Rosa por Reprodução/Instagram/@marciofariasfoto
Luiza Rosa por Reprodução/Instagram/@marciofariasfoto
Luiza Rosa por Reprodução/Instagram/@marciofariasfoto
1 de 8
Luiza Rosa por Reprodução/Instagram/@marciofariasfoto

O comentário expõe uma realidade comum nos bastidores da televisão. Com o fim das gravações, atores deixam projetos fixos e voltam ao mercado em busca de novos trabalhos, mesmo após participações em produções de destaque.

Antes de Três Graças, Luiza Rosa já esteve em outras produções, como “Mar do Sertão” e “Guerreiros do Sol”, e segue construindo trajetória na TV. Ainda assim, o encerramento de mais uma novela marca um novo ciclo profissional.

Previsto para terminar em 15 de maio, o folhetim entra agora em sua reta final, com clima de despedida nos bastidores e movimentação natural do elenco para os próximos projetos.

Leia mais

Imagem - Maré de sorte: 5 signos terão dinheiro e abundância nesta semana

Maré de sorte: 5 signos terão dinheiro e abundância nesta semana

Imagem - Sensitiva faz previsão sobre Virgínia e Vini Jr. e aponta traição e separação

Sensitiva faz previsão sobre Virgínia e Vini Jr. e aponta traição e separação

Imagem - Gato Preto é denunciado por tentativa de homicídio após acidente

Gato Preto é denunciado por tentativa de homicídio após acidente

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda traz aviso para 3 signos nesta terça (14 de abril): atenção com escolhas e consequências

Anjo da Guarda traz aviso para 3 signos nesta terça (14 de abril): atenção com escolhas e consequências
Imagem - Daniel Cady relembra momento difícil e desabafa: ‘Pensei em desistir umas seis vezes’

Daniel Cady relembra momento difícil e desabafa: ‘Pensei em desistir umas seis vezes’
Imagem - Chaiany e Marciele se beijam em primeiro encontro após o BBB 26; veja vídeo

Chaiany e Marciele se beijam em primeiro encontro após o BBB 26; veja vídeo