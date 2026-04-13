RETA FINAL

Atriz de ‘Três Graças’ desabafa sobre fim da novela e diz que vai 'distribuir currículo'

Luiza Rosa brinca sobre desemprego após reta final de Três Graças e reação repercute entre elenco

Heider Sacramento

Publicado em 13 de abril de 2026 às 21:06

Atriz de ‘Três Graças’ brinca sobre desemprego e viraliza com desabafo nas redes Crédito: Reprodução

Rosa chamou atenção nas redes sociais. Intérprete da personagem Kellen, a atriz comentou com bom humor sobre o fim da trama e a incerteza profissional que vem junto com o encerramento do projeto.

“Se o fim de Três Graças está doendo em você, imagina em mim que já, já estou desempregada”, escreveu a atriz, em publicação que rapidamente repercutiu entre fãs e colegas.

A repercussão foi imediata e ganhou ainda mais força após a interação com o ator Pedro Ogata, que também integra o elenco. “Nem me fale, amiga. Doideira isso”, respondeu ele, reforçando o clima de despedida e transição entre os artistas.

Sem esconder a apreensão com os próximos passos, Luiza Rosa voltou ao assunto e manteve o tom descontraído ao comentar o futuro: “E vamos de distribuir currículo”.

Luiza Rosa 1 de 8

O comentário expõe uma realidade comum nos bastidores da televisão. Com o fim das gravações, atores deixam projetos fixos e voltam ao mercado em busca de novos trabalhos, mesmo após participações em produções de destaque.

Antes de Três Graças, Luiza Rosa já esteve em outras produções, como “Mar do Sertão” e “Guerreiros do Sol”, e segue construindo trajetória na TV. Ainda assim, o encerramento de mais uma novela marca um novo ciclo profissional.