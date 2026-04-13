JUSTIÇA

Gato Preto é denunciado por tentativa de homicídio após acidente

Influenciador teria dirigido sob efeito de substâncias, avançado sinal vermelho e causado colisão em alta velocidade em São Paulo

Heider Sacramento

Publicado em 13 de abril de 2026 às 20:14

Gato Preto Crédito: Reprodução

O influenciador Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) por duas tentativas de homicídio doloso após um acidente de trânsito ocorrido em agosto de 2025, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste da capital paulista.

Segundo a denúncia, Samuel Sant'anna dirigia em alta velocidade sob efeito de álcool e drogas quando avançou um sinal vermelho e colidiu lateralmente com outro veículo. O caso aconteceu na manhã do dia 20 de agosto, após o influenciador deixar uma casa noturna.

O promotor entendeu que o influenciador assumiu o risco de provocar mortes ao conduzir o carro em estado alterado e desrespeitar a sinalização. Além da acusação por tentativa de homicídio, ele também foi denunciado por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro e por ameaça contra os ocupantes do outro veículo, que incluía pai e filho.

Bia Miranda e Gato Preto sofrem grave acidente em SP 1 de 13

De acordo com o Ministério Público, após a colisão, Samuel Sant'anna teria fugido do local sem prestar socorro e retirado objetos da cena, o que dificultou a investigação. O órgão também aponta que ele teria feito comentários em tom de deboche sobre o caso nas redes sociais.

No momento do acidente, o influenciador estava acompanhado da então namorada, Bia Miranda, que ocupava o banco do passageiro. Ela também foi denunciada e o MP-SP pede o pagamento de uma indenização de R$ 150 mil, a ser dividida entre as vítimas e uma organização social, por omissão de socorro e outras infrações consideradas de menor gravidade.

Bia Miranda e Gato Preto 1 de 11

Já um terceiro envolvido, que acompanhava o casal em outro veículo, recebeu proposta de acordo para evitar processo criminal. Caso aceite, deverá pagar indenização e cumprir medidas alternativas.