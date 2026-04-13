DOENÇA RARA

Chaiany abre o coração sobre doença da filha: 'Achei que ia perder'

Ex-BBB emociona ao contar luta da filha contra hidronefrose e detalha momentos críticos vividos na infância da menina

Heider Sacramento

Publicado em 13 de abril de 2026 às 18:36

Chaiany chora ao lembrar doença da filha: “Foram dias de hospital e medo” Crédito: Reprodução

A ex-BBB Chaiany falou pela primeira vez sobre a doença da filha, Lara Sofia, de 10 anos, e emocionou ao relembrar os momentos mais difíceis enfrentados ainda nos primeiros meses de vida da criança.

Segundo a influenciadora, a filha nasceu com hidronefrose renal, uma condição que impede o fluxo normal da urina entre o rim e a bexiga, provocando inchaço no órgão. O problema só foi identificado após uma sequência de crises intensas.

“Ela começou a ter umas crises de choro absurdas. Ficava toda vermelha, inchada, chegava a perder o fôlego. Não fazia xixi e eu não percebia”, contou.

Na época, Chaiany tinha apenas 16 anos e vivia no interior de Goiás. Sem experiência e diante de um quadro grave, passou meses em hospitais tentando descobrir a causa das dores da filha.

Chaiany (BBB 26) 1 de 13

O cenário se agravou com internações frequentes. “Era sempre infecção urinária. Ela ficava 7, 10, 12 dias internada. Vivemos assim por um ano”, relembrou.

Com o avanço da doença, o funcionamento dos rins de Lara foi comprometido, e a necessidade de uma cirurgia se tornou urgente. Sem condições financeiras para um tratamento particular, a família chegou a considerar vender bens para custear o procedimento.

“Desenganaram muito ela. Diziam que ela podia morrer. Foi muita coisa pesada que nós passamos”, desabafou.

A virada aconteceu quando a menina foi encaminhada para o Hospital da Criança de Brasília, referência no atendimento pelo SUS. A partir daí, o acompanhamento médico mudou o rumo da história.

Após o tratamento, Lara passou por cirurgia e hoje vive com apenas um rim. Apesar disso, leva uma vida considerada normal, com acompanhamento médico regular.

“Ela tem a vida normal, mas precisa de cuidados com alimentação. Saúde vale ouro”, afirmou Chaiany.

O que é hidronefrose renal

A hidronefrose renal é uma condição caracterizada pelo acúmulo de urina nos rins, causado por obstruções ou malformações no trato urinário. O problema pode evoluir de forma silenciosa e, se não tratado, comprometer o funcionamento do órgão.