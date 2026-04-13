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Enquete BBB 26: Ana Paula Renault, Gabriela ou Juliano, quem deve ser eliminado no Paredão?

Berlinda decisiva agita a reta final do reality e movimenta torcidas nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de abril de 2026 às 00:08

Ana Paula Renault, Gabriela e Juliano estão no Paredão Crédito: Reprodução

O novo Paredão do Big Brother Brasil 26 está formado e promete mexer com o jogo na reta final. Ana Paula Renault, Gabriela e Juliano disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil em uma berlinda decisiva, que antecede os últimos dias do reality.

Antes do resultado oficial, que será revelado na próxima terça-feira (14), o público já pode opinar e participar da enquete do CORREIO para escolher quem deve deixar o jogo.

O 16º Paredão foi formado pela indicação do Líder, pelo participante mais votado pela casa e pelo indicado por Jordana, que, na primeira edição do BBB 26 deste domingo, conquistou em uma dinâmica o direito de colocar alguém na berlinda.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
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Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Com o programa em modo turbo, a tensão aumenta a cada formação. A proximidade da grande final faz com que qualquer eliminação tenha ainda mais peso, impactando diretamente a definição do TOP 5.

A reta final do BBB 26 é marcada por decisões rápidas, estratégias mais agressivas e alianças sendo colocadas à prova. Sem muito tempo para reverter cenários, os participantes precisam agir com precisão para seguir na disputa pelo prêmio milionário.

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