BERLINDA

Enquete BBB 26: Ana Paula Renault, Gabriela ou Juliano, quem deve ser eliminado no Paredão?

Berlinda decisiva agita a reta final do reality e movimenta torcidas nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 13 de abril de 2026 às 00:08

Ana Paula Renault, Gabriela e Juliano estão no Paredão Crédito: Reprodução

O novo Paredão do Big Brother Brasil 26 está formado e promete mexer com o jogo na reta final. Ana Paula Renault, Gabriela e Juliano disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil em uma berlinda decisiva, que antecede os últimos dias do reality.

Antes do resultado oficial, que será revelado na próxima terça-feira (14), o público já pode opinar e participar da enquete do CORREIO para escolher quem deve deixar o jogo.

O 16º Paredão foi formado pela indicação do Líder, pelo participante mais votado pela casa e pelo indicado por Jordana, que, na primeira edição do BBB 26 deste domingo, conquistou em uma dinâmica o direito de colocar alguém na berlinda.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26 1 de 23

Com o programa em modo turbo, a tensão aumenta a cada formação. A proximidade da grande final faz com que qualquer eliminação tenha ainda mais peso, impactando diretamente a definição do TOP 5.