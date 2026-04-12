POLÊMICA

Luana Piovani detona Neymar Jr. e dispara: 'aborto da natureza'

Atriz reage a encontro de Neymar Jr. com vereador e dispara críticas duras nos stories

Heider Sacramento

Publicado em 12 de abril de 2026 às 21:06

Atriz dispara críticas contra Neymar Jr. e vídeo repercute nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Luana Piovani voltou a causar nas redes sociais neste domingo (12) ao criticar publicamente o jogador Neymar Jr. após a repercussão de um encontro do atleta com o vereador Lucas Pavanato. O vídeo do momento rapidamente ganhou força na internet.

Nos stories do Instagram, Piovani compartilhou o registro do encontro entre Neymar e o político e não poupou palavras. “As pragas que o Brasil produz”, escreveu. Em seguida, intensificou o tom: “Mas vou viver para ver esses abortos da natureza definhar”.

O encontro citado pela atriz aconteceu no fim de março, no CT Rei Pelé, em Santos. Na ocasião, Neymar e Lucas Pavanato trocaram brincadeiras sobre altura, em um momento descontraído que acabou viralizando.

A fala de Luana Piovani rapidamente repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões entre internautas, reacendendo o histórico de críticas da atriz ao jogador.

Luana Piovani 1 de 11

Recentemente, Piovani também esteve no centro de outra polêmica ao comentar sua relação com a espiritualidade. Em participação no videocast Conversa Vai, Conversa Vem, ela afirmou se considerar “evangélica macumbeira” e fez críticas ao cenário religioso atual.