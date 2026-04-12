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Luana Piovani detona Neymar Jr. e dispara: 'aborto da natureza'

Atriz reage a encontro de Neymar Jr. com vereador e dispara críticas duras nos stories

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de abril de 2026 às 21:06

Luana Piovani critica audiência sigilosa em processo movido por Neymar
Atriz dispara críticas contra Neymar Jr. e vídeo repercute nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Luana Piovani voltou a causar nas redes sociais neste domingo (12) ao criticar publicamente o jogador Neymar Jr. após a repercussão de um encontro do atleta com o vereador Lucas Pavanato. O vídeo do momento rapidamente ganhou força na internet.

Nos stories do Instagram, Piovani compartilhou o registro do encontro entre Neymar e o político e não poupou palavras. “As pragas que o Brasil produz”, escreveu. Em seguida, intensificou o tom: “Mas vou viver para ver esses abortos da natureza definhar”.

O encontro citado pela atriz aconteceu no fim de março, no CT Rei Pelé, em Santos. Na ocasião, Neymar e Lucas Pavanato trocaram brincadeiras sobre altura, em um momento descontraído que acabou viralizando.

A fala de Luana Piovani rapidamente repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões entre internautas, reacendendo o histórico de críticas da atriz ao jogador.

Luana Piovani

Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani por Reprodução/Instagram
Luana Piovani nos seus stories nesta segunda (9) por Reprodução / Redes Sociais
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani desafaba nos stories por Reprodução / Redes Sociais
Luana Piovani na novela Sangue Oculto por Reprodução/TV Brasil
Luana Piovani em Sangue Oculto por Divulgação
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani relatou tremor em Portugal por Reprodução
Luana Piovani disse ter sido assediada por um diretor da Globo por Reprodução
Luana Piovani aproveitou seu espaço no Instagram para soltar o verbo sobre o carnaval brasileiro por Reprodução/Redes Sociais
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Luana Piovani por Reprodução

Recentemente, Piovani também esteve no centro de outra polêmica ao comentar sua relação com a espiritualidade. Em participação no videocast Conversa Vai, Conversa Vem, ela afirmou se considerar “evangélica macumbeira” e fez críticas ao cenário religioso atual.

Segundo a atriz, religião deveria estar associada ao respeito, à diversidade e ao amor. “O evangélico de hoje é o que há de pior no ser humano. Virou o protótipo de um ser desprezível. Virou uma indústria política”, declarou.

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