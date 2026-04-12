FATURAMENTO DE MILHÕES

Quanto Tadeu Schmidt ganha no BBB 26? Salário milionário e faturamento bilionário da Globo impressionam

Apresentador pode ultrapassar R$ 2 milhões por mês durante o reality, que rende mais de R$ 1 bilhão à emissora

Heider Sacramento

Publicado em 12 de abril de 2026 às 19:15

Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil Crédito: Divulgação/TV Globo

O sucesso do Big Brother Brasil 26 vai muito além da audiência, e os números impressionam. À frente do programa, Tadeu Schmidt se tornou um dos nomes mais bem pagos da TV, impulsionado pelo faturamento bilionário do reality.

Atualmente, o apresentador tem um salário fixo na TV Globo estimado em cerca de R$ 450 mil por mês.

Mas é durante o BBB que os ganhos disparam. Com ações publicitárias, merchandising e bônus ligados ao programa, Tadeu pode faturar mais de R$ 2 milhões mensais enquanto o reality está no ar.

Tadeu Schmidt 1 de 6

O modelo de remuneração inclui participação direta nas campanhas comerciais do programa, o que faz com que o apresentador também lucre com o sucesso do produto.

Reality de Bilhão

Os números do BBB 26 ajudam a explicar esses salários. A temporada atual, com cerca de 100 dias de duração, deve render aproximadamente R$ 1,3 bilhão em faturamento publicitário para a Globo.

O reality é hoje um dos produtos mais lucrativos da televisão brasileira, com múltiplas fontes de receita:

cotas de patrocínio milionárias

ações de merchandising dentro da casa

publicidade nas transmissões ao vivo

assinaturas do pay-per-view no Globoplay

Esse modelo transforma o BBB em uma verdadeira máquina de dinheiro, e sustenta os altos salários envolvidos.

O programa combina audiência massiva, engajamento digital e presença diária na programação. Isso permite à Globo vender publicidade em diferentes formatos, desde provas patrocinadas até inserções comerciais no conteúdo.