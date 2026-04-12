Quanto Tadeu Schmidt ganha no BBB 26? Salário milionário e faturamento bilionário da Globo impressionam

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Heider Sacramento
Publicado em 12 de abril de 2026 às 19:15
O sucesso do Big Brother Brasil 26 vai muito além da audiência, e os números impressionam. À frente do programa, Tadeu Schmidt se tornou um dos nomes mais bem pagos da TV, impulsionado pelo faturamento bilionário do reality.
Atualmente, o apresentador tem um salário fixo na TV Globo estimado em cerca de R$ 450 mil por mês.
Mas é durante o BBB que os ganhos disparam. Com ações publicitárias, merchandising e bônus ligados ao programa, Tadeu pode faturar mais de R$ 2 milhões mensais enquanto o reality está no ar.
Tadeu Schmidt
O modelo de remuneração inclui participação direta nas campanhas comerciais do programa, o que faz com que o apresentador também lucre com o sucesso do produto.
Reality de Bilhão
Os números do BBB 26 ajudam a explicar esses salários. A temporada atual, com cerca de 100 dias de duração, deve render aproximadamente R$ 1,3 bilhão em faturamento publicitário para a Globo.
O reality é hoje um dos produtos mais lucrativos da televisão brasileira, com múltiplas fontes de receita:
cotas de patrocínio milionárias
ações de merchandising dentro da casa
publicidade nas transmissões ao vivo
assinaturas do pay-per-view no Globoplay
Esse modelo transforma o BBB em uma verdadeira máquina de dinheiro, e sustenta os altos salários envolvidos.
O programa combina audiência massiva, engajamento digital e presença diária na programação. Isso permite à Globo vender publicidade em diferentes formatos, desde provas patrocinadas até inserções comerciais no conteúdo.
Além disso, o reality se mantém relevante nas redes sociais, o que amplia ainda mais o valor de mercado das marcas envolvidas.