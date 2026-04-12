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BBB 26: Jordana acerta ‘Sonho do Poder’ e ganha chance de indicar rival ao Paredão

Dinâmica surpresa já foi realizada e sister terá poder decisivo na formação da berlinda deste domingo (12)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de abril de 2026 às 18:51

Jordana ganha o direito de indicar um rival ao Paredão Crédito: Reprodução/TV Globo

O Big Brother Brasil 26 ganhou mais uma reviravolta neste domingo (12). Após a eliminação de Marciele, a dinâmica “Sonho do Poder” foi realizada dentro da casa e já definiu uma nova vantagem estratégica no jogo.

Jordana foi quem levou a melhor na dinâmica e escolheu o “sonho” premiado. Com isso, ela conquistou o poder de indicar um rival diretamente ao Paredão, decisão que será revelada ainda no programa ao vivo desta noite.

A dinâmica funcionou de forma simples, mas com alto impacto no jogo. Cada brother precisou escolher um doce entre diferentes opções, como morango, pistache, chocolate, creme, mirtilo e doce de leite. Apenas um deles continha o “Sonho do Poder”, que garante a indicação direta.

O anúncio oficial do poder acontece durante a formação do Paredão, prevista para a edição ao vivo comandada por Tadeu Schmidt, que também contará com uma nova Prova do Líder.

Jordana (BBB 26)

Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana relatou ter sido assediada por Pedro no BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tadeu Schmidt e Jordana após a saída de Pedro do BBB 26 por Reprodução/Globo
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Jordana (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
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Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo

Com o reality em modo turbo e a final cada vez mais próxima, a decisão de Jordana pode mudar completamente os rumos do jogo e definir quem segue na disputa pelo prêmio milionário.

A eliminação está marcada para terça-feira (14), aumentando ainda mais a tensão na casa mais vigiada do Brasil.

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