REALITY SHOW

BBB 26: Jordana acerta ‘Sonho do Poder’ e ganha chance de indicar rival ao Paredão

Dinâmica surpresa já foi realizada e sister terá poder decisivo na formação da berlinda deste domingo (12)

Heider Sacramento

Publicado em 12 de abril de 2026 às 18:51

Jordana ganha o direito de indicar um rival ao Paredão Crédito: Reprodução/TV Globo

O Big Brother Brasil 26 ganhou mais uma reviravolta neste domingo (12). Após a eliminação de Marciele, a dinâmica “Sonho do Poder” foi realizada dentro da casa e já definiu uma nova vantagem estratégica no jogo.

Jordana foi quem levou a melhor na dinâmica e escolheu o “sonho” premiado. Com isso, ela conquistou o poder de indicar um rival diretamente ao Paredão, decisão que será revelada ainda no programa ao vivo desta noite.

A dinâmica funcionou de forma simples, mas com alto impacto no jogo. Cada brother precisou escolher um doce entre diferentes opções, como morango, pistache, chocolate, creme, mirtilo e doce de leite. Apenas um deles continha o “Sonho do Poder”, que garante a indicação direta.

O anúncio oficial do poder acontece durante a formação do Paredão, prevista para a edição ao vivo comandada por Tadeu Schmidt, que também contará com uma nova Prova do Líder.

Jordana (BBB 26) 1 de 27

Com o reality em modo turbo e a final cada vez mais próxima, a decisão de Jordana pode mudar completamente os rumos do jogo e definir quem segue na disputa pelo prêmio milionário.