Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 26 hoje (12 de abril)?

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Heider Sacramento
Publicado em 12 de abril de 2026 às 18:04
O público quer saber: quem ganhou a Prova do Líder do BBB 26? A disputa deste domingo (12) acontece logo após a eliminação de Marciele e marca mais uma virada decisiva no reality.
A dinâmica será exibida na edição ao vivo do programa, comandado por Tadeu Schmidt, que vai ao ar após o Fantástico.
O novo Líder assume o posto deixado por Juliano Floss e garante uma vantagem importante: uma vaga direta no TOP 5 do programa, que entra em sua fase mais decisiva com o modo turbo.
Saiba os signos dos participantes do BBB 26
Além da liderança, o vencedor também terá o poder de indicar um participante diretamente ao Paredão, influenciando os rumos do jogo em um momento de alta tensão.
A formação da berlinda acontece na sequência e deve contar com uma dinâmica especial, que ainda será detalhada durante o programa ao vivo.
A eliminação está prevista para terça-feira (14), acelerando ainda mais o ritmo da competição e aproximando os participantes da grande final do BBB 26.