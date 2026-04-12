REALITY SHOW

Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 26 hoje (12 de abril)?

Disputa acontece após eliminação de Marciele e promete mexer com o jogo na reta final

Heider Sacramento

Publicado em 12 de abril de 2026 às 18:04

Novo Líder será definido hoje e garante vaga no TOP 5. Crédito: Reprodução

O público quer saber: quem ganhou a Prova do Líder do BBB 26? A disputa deste domingo (12) acontece logo após a eliminação de Marciele e marca mais uma virada decisiva no reality.

A dinâmica será exibida na edição ao vivo do programa, comandado por Tadeu Schmidt, que vai ao ar após o Fantástico.

O novo Líder assume o posto deixado por Juliano Floss e garante uma vantagem importante: uma vaga direta no TOP 5 do programa, que entra em sua fase mais decisiva com o modo turbo.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26 1 de 23

Além da liderança, o vencedor também terá o poder de indicar um participante diretamente ao Paredão, influenciando os rumos do jogo em um momento de alta tensão.

A formação da berlinda acontece na sequência e deve contar com uma dinâmica especial, que ainda será detalhada durante o programa ao vivo.