Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 26 hoje (12 de abril)?

Disputa acontece após eliminação de Marciele e promete mexer com o jogo na reta final

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de abril de 2026 às 18:04

Novo Líder será definido hoje e garante vaga no TOP 5. Crédito: Reprodução

O público quer saber: quem ganhou a Prova do Líder do BBB 26? A disputa deste domingo (12) acontece logo após a eliminação de Marciele e marca mais uma virada decisiva no reality.

A dinâmica será exibida na edição ao vivo do programa, comandado por Tadeu Schmidt, que vai ao ar após o Fantástico.

O novo Líder assume o posto deixado por Juliano Floss e garante uma vantagem importante: uma vaga direta no TOP 5 do programa, que entra em sua fase mais decisiva com o modo turbo.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Além da liderança, o vencedor também terá o poder de indicar um participante diretamente ao Paredão, influenciando os rumos do jogo em um momento de alta tensão.

A formação da berlinda acontece na sequência e deve contar com uma dinâmica especial, que ainda será detalhada durante o programa ao vivo.

A eliminação está prevista para terça-feira (14), acelerando ainda mais o ritmo da competição e aproximando os participantes da grande final do BBB 26.

Tags:

Globo Televisão Reality Show bbb 26

Mais recentes

Imagem - Virginia Fonseca expõe crítica de Vini Jr. ao seu look: 'Disse que é para eu nunca mais eu sair de casa assim'

Virginia Fonseca expõe crítica de Vini Jr. ao seu look: 'Disse que é para eu nunca mais eu sair de casa assim'
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (13 de abril): foco, decisões e oportunidades impulsionam o dia

Cor e número da sorte de hoje (13 de abril): foco, decisões e oportunidades impulsionam o dia
Imagem - Equipe de Milena reage após acusação de Tadeu Schmidt sobre favorecimento no BBB 26

Equipe de Milena reage após acusação de Tadeu Schmidt sobre favorecimento no BBB 26