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Carol Celico desmente boato sobre término com Kaká e anuncia medidas judiciais

Empresária explicou a origem da falsa declaração de que teria se separado por o ex-jogador ser “perfeito demais” e desabafou sobre ataques misóginos

Kamila Macedo

Publicado em 28 de maio de 2026 às 15:44

Carol Celico nega ter se separado de Kaká por ele ser "perfeito demais" Crédito: Reprodução/Instagram

Carol Celico utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (28) para desmentir um boato que circula a respeito do seu divórcio com Kaká. Segundo a empresária, a história de que teria se separado do ex-jogador de futebol por ele ser “perfeito demais” é falsa.

No vídeo, publicado no seu perfil do Instagram, ela começa afirmando que, em nenhum momento, falou que este foi o motivo para a separação. "Por muito tempo eu fiquei em silêncio, mas agora eu vi que eu não deveria ficar mais, não. Eu nunca falei que me separei do Kaká, do pai dos meus filhos mais velhos, porque ele era perfeito demais. Isso é uma mentira”, declarou.

A frase começou a ser divulgada como verdadeira após uma interpretação equivocada de uma jornalista, quando Caroline deu uma entrevista para um tabloide estrangeiro em 2022. Com a repercussão no exterior, não demorou para que a notícia chegasse aos portais brasileiros. "Mas essas não são palavras minhas e nunca foram. Essa legenda foi replicada em inúmeros sites, tanto no Brasil como no mundo todo, como se fosse uma citação minha, com aspas e tudo, como se eu tivesse dito isso. Isso nunca aconteceu.”

A entrevista em questão foi concedida ao portal britânico The Sun, que afirmou em uma das legendas da matéria que Caroline teria se separado de Kaká e atribuindo uma aspas de que ele seria “perfeito demais”. Na época em que o boato viralizou, a empresária conta que estava grávida de seu filho mais novo, Rafael, fruto do seu relacionamento com Eduardo Scarpa.

A situação a afetou bastante devido aos ataques misóginos que recebia diariamente: "Essa mentira, para algumas pessoas, pode até parecer uma besteira, mas imagina depois de reconstruir minha família, estar grávida e feliz... Eu fui muito xingada, muito criticada. Recebi ataques misóginos e violentos”.

Festa de 15 anos de Isabella, filha de Kaká e Carol Celico 1 de 38

Carol diz que, além da gravidez, precisou lidar com o episódio enquanto conciliava a rotina de mãe de Luca e Isabella – que também são filhos de Kaká – com a administração de sua empresa.

"A minha imagem foi usada para vender curso, produto, gerar engajamento e discursos machistas. E isso está acontecendo até agora, mais de uma década depois que eu me separei. Anos depois de essa frase chegar ao mundo inteiro, eu vejo o assunto voltando, a mentira voltando, como se isso fosse parte da minha história, mas não é, e ser atacada, injustiçada, usada por algo que você não falou é uma das coisas mais frustrantes que existem”, desabafou.

Com os boatos se prolongando, Celico tomou uma decisão: vai passar a utilizar instrumentos legais para conseguir preservar sua integridade.

"As duas famílias foram afetadas sem merecer isso, e eu tentei resolver de outras formas, mas não se resolveu. Então, eu decidi fazer o que eu deveria ter feito há bastante tempo: usar instrumentos legais pra me defender e parar de vez com essa mentira”, finaliza a empresária.

Carol e Kaká foram casados por dez anos. A oficialização do relacionamento aconteceu em 2005 e o divórcio foi realizado em 2015. Eles tiveram dois filhos juntos: Luca, de 18 anos, e Isabella, de 15 anos.