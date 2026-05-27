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'Está acabando com a vida do pobre': Anitta faz forte desabafo contra bets e cobra posicionamento do Governo

Nas redes sociais, a cantora alertou sobre o impacto do vício em apostas na economia e nas famílias de baixa renda

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 27 de maio de 2026 às 20:31

Anitta faz desabafo sobre bets e casas de apostas
Anitta faz desabafo sobre bets e casas de apostas Crédito: Reprodução/Instagram

Anitta utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (27) para fazer um alerta sobre o uso de casas de apostas e bets no Brasil.

De forma bastante sensível e preocupada, a cantora destacou o quão nocivo é o vício em bets, ressaltando o impacto que a prática tem causado na economia e na vida das famílias das classes mais vulneráveis.

A artista também cobrou uma postura firme por parte do Governo Federal, defendendo que o poder público deveria intervir diretamente para proibir as propagandas desse tipo de aplicativo no país.

“Deu ruim”, enfatizou Anitta nos stories do Instagram. “Eu penso que a diferença entre alguns vícios e o da bet (…) é que não tem como ninguém ao seu redor perceber, é mais difícil das pessoas ao redor perceberem isso… É um achismo, não posso comprovar isso.”

A cantora, que recentemente lançou o álbum “Equilibrivm”, destacou que passou da hora de mudar a forma de combater a disseminação dessas plataformas. Ela, no entanto, preferiu não entrar em polêmicas e falar os famosos que lucram com a divulgação de bets. De aconhecimento geral, o mercado que já teve nomes como Virgínia Fonseca, Jojo Todynho, Neymar e Luciano Huck associados a campanhas.

“Eu não sou Deus pra ficar julgando quem divulga, quem ganha dinheiro com isso, isso aí cada um com as suas coisas, não sou juiz de ninguém… Entendo as necessidades de algumas pessoas, de outras não… Quando você está rico, talvez não tenha tanta necessidade de certas coisas”, disse.

Anitta

Novo rosto de Anitta por Reprodução
Anitta surpreendeu ao retornar as redes com novo visual por Reprodução
Anitta com cavalos em retiro terapêutico por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta com cavalos em retiro terapêutico por Reprodução/Instagram
Novo visual de Anitta levanta suspeitas de cirurgias e harmonização facial por Reprodução/Instagram
Anitta aparece irreconhecível em fotos com os pais por Reprodução
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta em Nova York por Reprodução / Redes Sociais
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Novo rosto de Anitta por Reprodução

Na sequência de vídeos, Anitta continuou a analisar a situação social do Brasil: “A gente tem que focar em resolver a questão que é muito séria, está acabando com a economia do País, acabando com a vida do pobre que acha que vai mudar de vida… As pessoas estão sem dinheiro pra sair, ir num cinema, num restaurante.”

Ao reforçar a necessidade de regulamentação rigorosa, ela comparou a situação a outras restrições na publicidade brasileira.

“O Governo é quem deveria ter esse senso e fazer esse movimento, porém, se a maioria das pessoas no Governo fossem ‘show’, nós não estaríamos com tantos problemas no país. Isso deveria vir do Governo, proibir a propaganda, igual com cigarro… Eu acredito que muitas pessoas que estão nessa posição de poder possam ter algum interesse ligado ao dinheiro que chega das bets, e talvez por isso elas não se movimentem”, reiterou a artista.

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