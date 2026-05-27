Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Franciny Ehlke e Tony Maleh revelam o sexo do primeiro filho; saiba se é menino ou menina

Grávida de quatro meses, influenciadora compartilhou o momento da descoberta nas redes sociais nesta quarta-feira (27)

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 27 de maio de 2026 às 19:48

Franciny Ehlke está grávida de quatro meses do seu primeiro filho
Franciny Ehlke está grávida de quatro meses do seu primeiro filho Crédito: Reprodução/Instagram

O mistério chegou ao fim! A influenciadora de beleza Franciny Ehlke está grávida de quatro meses e, nesta quarta-feira (27), compartilhou nas redes sociais o sexo do seu primeiro filho com o marido e sócio, Tony Maleh.

Ela está à espera de uma menina. A revelação ocorreu por meio de um vídeo publicado em seu perfil, no qual aparece ao lado de Tony e de seu enteado, Rafik, todos vestindo roupas brancas.

Na escolha entre dois moletons, um rosa e outro azul, Rafik ficou responsável por revelar o sexo da criança ao casal. Ao entrar no quarto novamente vestindo a peça cor-de-rosa, o menino emocionou Franciny e Tony com a grande novidade.

Franciny Ehlke e Tony Maleh

Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução/Instagram
1 de 15
Franciny Ehlke e Tony Maleh por Reprodução/Instagram

“De alguma forma, sempre soubemos que era você”, disse a influenciadora na legenda da publicação.

Franciny Ehlke e Tony Maleh se casaram em outubro de 2025, na Costa Amalfitana, sul da Itália, sob o regime de separação total de bens. Os dois são sócios na marca de maquiagem Fran by Franciny Ehlke.

Tony, ou Antoine, é empresário e investidor. Segundo o jornal Extra, estima-se que ele tenha um faturamento de mais de R$ 1 bilhão. Franciny também é empresária e acumula quase 20 milhões de seguidores somente no Instagram.

Leia mais

Imagem - Wagner Moura adota visual com bigode para viver vampiro em novo filme com Kristen Stewart

Wagner Moura adota visual com bigode para viver vampiro em novo filme com Kristen Stewart

Imagem - Demi Lovato anuncia show solo em São Paulo após o Rock in Rio; veja preços e setores

Demi Lovato anuncia show solo em São Paulo após o Rock in Rio; veja preços e setores

Imagem - Ex-repórter da Globo, Tino Marcos faz desabafo ao pedir emprego na internet e desfecho surpreende seguidores

Ex-repórter da Globo, Tino Marcos faz desabafo ao pedir emprego na internet e desfecho surpreende seguidores

Tags:

Franciny Ehlke E Tony Maleh Menina Gravidez chá Revelação Menino

Mais recentes

Imagem - Maior cachoeira artificial do mundo tem cortina de água de 600 metros, fica em ponte que bateu recorde e resolveu problema de engenharia

Maior cachoeira artificial do mundo tem cortina de água de 600 metros, fica em ponte que bateu recorde e resolveu problema de engenharia
Imagem - Luana Piovani detona Tiago Leifert após defesa de Virginia Fonseca na Globo: 'Imbecil total'

Luana Piovani detona Tiago Leifert após defesa de Virginia Fonseca na Globo: 'Imbecil total'
Imagem - 'Está acabando com a vida do pobre': Anitta faz forte desabafo contra bets e cobra posicionamento do Governo

'Está acabando com a vida do pobre': Anitta faz forte desabafo contra bets e cobra posicionamento do Governo