Franciny Ehlke e Tony Maleh revelam o sexo do primeiro filho; saiba se é menino ou menina

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Kamila Macedo
Publicado em 27 de maio de 2026 às 19:48
O mistério chegou ao fim! A influenciadora de beleza Franciny Ehlke está grávida de quatro meses e, nesta quarta-feira (27), compartilhou nas redes sociais o sexo do seu primeiro filho com o marido e sócio, Tony Maleh.
Ela está à espera de uma menina. A revelação ocorreu por meio de um vídeo publicado em seu perfil, no qual aparece ao lado de Tony e de seu enteado, Rafik, todos vestindo roupas brancas.
Na escolha entre dois moletons, um rosa e outro azul, Rafik ficou responsável por revelar o sexo da criança ao casal. Ao entrar no quarto novamente vestindo a peça cor-de-rosa, o menino emocionou Franciny e Tony com a grande novidade.
Franciny Ehlke e Tony Maleh
“De alguma forma, sempre soubemos que era você”, disse a influenciadora na legenda da publicação.
Franciny Ehlke e Tony Maleh se casaram em outubro de 2025, na Costa Amalfitana, sul da Itália, sob o regime de separação total de bens. Os dois são sócios na marca de maquiagem Fran by Franciny Ehlke.
Tony, ou Antoine, é empresário e investidor. Segundo o jornal Extra, estima-se que ele tenha um faturamento de mais de R$ 1 bilhão. Franciny também é empresária e acumula quase 20 milhões de seguidores somente no Instagram.