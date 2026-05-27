GRAVIDEZ

Franciny Ehlke e Tony Maleh revelam o sexo do primeiro filho; saiba se é menino ou menina

Grávida de quatro meses, influenciadora compartilhou o momento da descoberta nas redes sociais nesta quarta-feira (27)

Kamila Macedo

Publicado em 27 de maio de 2026 às 19:48

Franciny Ehlke está grávida de quatro meses do seu primeiro filho Crédito: Reprodução/Instagram

O mistério chegou ao fim! A influenciadora de beleza Franciny Ehlke está grávida de quatro meses e, nesta quarta-feira (27), compartilhou nas redes sociais o sexo do seu primeiro filho com o marido e sócio, Tony Maleh.

Ela está à espera de uma menina. A revelação ocorreu por meio de um vídeo publicado em seu perfil, no qual aparece ao lado de Tony e de seu enteado, Rafik, todos vestindo roupas brancas.

Na escolha entre dois moletons, um rosa e outro azul, Rafik ficou responsável por revelar o sexo da criança ao casal. Ao entrar no quarto novamente vestindo a peça cor-de-rosa, o menino emocionou Franciny e Tony com a grande novidade.

Franciny Ehlke e Tony Maleh 1 de 15

“De alguma forma, sempre soubemos que era você”, disse a influenciadora na legenda da publicação.

Franciny Ehlke e Tony Maleh se casaram em outubro de 2025, na Costa Amalfitana, sul da Itália, sob o regime de separação total de bens. Os dois são sócios na marca de maquiagem Fran by Franciny Ehlke.