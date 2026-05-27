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Maior cachoeira artificial do mundo tem cortina de água de 600 metros, fica em ponte que bateu recorde e resolveu problema de engenharia

Novo cartão-postal chinês nasceu de uma necessidade prática e se tornou um marco da engenharia e turismo da província

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 27 de maio de 2026 às 21:00

Além dos seus encantos naturais, a ponte e sua cachoeira recebem eventos como festivais de luzes para iluminar o cânion
Além dos seus encantos naturais, a ponte e sua cachoeira recebem eventos como festivais de luzes para iluminar o cânion Crédito: Reprodução / YouTube / Suzhou Gold Ocean Co., Ltd

A Ponte do Grande Cânion de Huajiang, na província chinesa de Guizhou, virou uma atração única ao bater um recorde mundial: a maior cachoeira artificial do mundo. Há mais de 600 metros de altura, carros e água compartilham um espaço incomum.

Além da altura invejável, o lugar também guarda o posto de ponte mais alta do mundo. A região montanhosa de Guizhou é repleta de diversas pontes altas para cruzar os picos, mas, dentre elas, há uma que se destaca das outras.

Cachoeiras artificiais pelo mundo

Cascata delle Marmore tem queda total de 165 metros na região da Úmbria, na Itália por Juhász Balázs / Wikimedia Commons
Rain Vortex tem queda de 40 metros dentro do Jewel Changi Airport, em Singapura por Mike Peel / Wikimedia Commons
Instalação de Olafur Eliasson levou cachoeiras artificiais à orla de Nova York em 2008 por N-Lange.de / Wikimedia Commons
Cloud Forest reúne jardim vertical e queda d’água dentro do Gardens by the Bay, em Singapura por Kuroczynski / Wikimedia Commons
Huntington Falls é uma cachoeira artificial no Golden Gate Park, em São Francisco por Victorgrigas / Wikimedia Commons
Jurong Falls fica dentro do antigo Jurong Bird Park, em Singapura por Sengkang / Wikimedia Commons
Dubai Mall Waterfall tem esculturas de mergulhadores e queda d’água em área interna do shopping por Peter Dowley / Wikimedia Commons
Cachoeira artificial do Viktoriapark desce por rochas no bairro de Kreuzberg, em Berlim por Eisenacher / Wikimedia Commons
Ponte do Grande Cânion de Huajiang por Reprodução / YouTube / Suzhou Gold Ocean Co., Ltd
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Cascata delle Marmore tem queda total de 165 metros na região da Úmbria, na Itália por Juhász Balázs / Wikimedia Commons

Por que uma cachoeira em uma ponte?

A cachoeira da Ponte do Grande Cânion de Huajiang não foi criada apenas como enfeite turístico. A água vem de uma fonte subterrânea, um aquífero, encontrada durante a escavação dos túneis usados na obra.

Em vez de descartar o volume encontrado, a equipe canalizou a água para fora do túnel. Parte dela pode ser usada na irrigação de áreas agrícolas, enquanto outra parte alimenta a cortina d’água da ponte.

Dessa maneira, a Ponte do Grande Cânion de Huajiang transformou um simples descarte de água em uma bela atração visual
Dessa maneira, a Ponte do Grande Cânion de Huajiang transformou um simples descarte de água em uma bela atração visual Crédito: Glabb / Wikimedia Commons

Recordista mundial

A ponte tem 2.890 metros de extensão e vão principal de 1.420 metros. A altura oficial reconhecida pelo Guinness World Records é de 626,01 metros, medida que supera o antigo recorde da ponte Beipanjiang.

O número mais impressionante é a distância entre o tabuleiro da ponte e o fundo do vale. É como passar por uma estrada suspensa em uma altura maior que muitos dos mais famosos arranha-céus do mundo.

A China é conhecida por suas megaestruturas, como a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, a maior ponte marítima do mundo com 6,7 quilômetros
A China é conhecida por suas megaestruturas, como a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, a maior ponte marítima do mundo com 6,7 quilômetros Crédito: Depositphotos

Cartão-postal turístico

A Ponte de Huajiang não foi pensada apenas para carros. Desde o projeto, ela recebeu recursos voltados ao turismo, como elevador panorâmico, mirante de vidro, café suspenso e áreas para esportes de aventura.

A cortina d’água fortalece esse lado turístico. À noite, o espetáculo combina água e luz para criar imagens que se espalham nas redes sociais. Esse tipo de cena ajuda a transformar uma obra viária em destino.

Para quem quiser explorar os arredores, a ponte fica em uma rota com paisagens naturais importantes de Guizhou. Sendo a província uma região montanhosa, o turismo se centra nisso com passeios e trilhas, além de vilarejos e cavernas.

Um dos maiores chamarizes da região é a Cachoeira Huangguoshu
Um dos maiores chamarizes da região é a Cachoeira Huangguoshu Crédito: Thehistorianisaac / Wikimedia Commons

A proporção de altura permite experiências repletas de adrenalina para aqueles que tiverem coragem, como passarelas de vidro que cruzam o cânion e esportes radicais. Parte das atrações foi implementada aos poucos após a abertura ao tráfego.

Tags:

Cachoeira Construção Civil Ponte China

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