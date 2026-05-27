GUINESS

Maior cachoeira artificial do mundo tem cortina de água de 600 metros, fica em ponte que bateu recorde e resolveu problema de engenharia

Novo cartão-postal chinês nasceu de uma necessidade prática e se tornou um marco da engenharia e turismo da província



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 27 de maio de 2026 às 21:00

Além dos seus encantos naturais, a ponte e sua cachoeira recebem eventos como festivais de luzes para iluminar o cânion Crédito: Reprodução / YouTube / Suzhou Gold Ocean Co., Ltd

A Ponte do Grande Cânion de Huajiang, na província chinesa de Guizhou, virou uma atração única ao bater um recorde mundial: a maior cachoeira artificial do mundo. Há mais de 600 metros de altura, carros e água compartilham um espaço incomum.

Além da altura invejável, o lugar também guarda o posto de ponte mais alta do mundo. A região montanhosa de Guizhou é repleta de diversas pontes altas para cruzar os picos, mas, dentre elas, há uma que se destaca das outras.

Cachoeiras artificiais pelo mundo 1 de 9

Por que uma cachoeira em uma ponte?

A cachoeira da Ponte do Grande Cânion de Huajiang não foi criada apenas como enfeite turístico. A água vem de uma fonte subterrânea, um aquífero, encontrada durante a escavação dos túneis usados na obra.

Em vez de descartar o volume encontrado, a equipe canalizou a água para fora do túnel. Parte dela pode ser usada na irrigação de áreas agrícolas, enquanto outra parte alimenta a cortina d’água da ponte.

Dessa maneira, a Ponte do Grande Cânion de Huajiang transformou um simples descarte de água em uma bela atração visual Crédito: Glabb / Wikimedia Commons

Recordista mundial

A ponte tem 2.890 metros de extensão e vão principal de 1.420 metros. A altura oficial reconhecida pelo Guinness World Records é de 626,01 metros, medida que supera o antigo recorde da ponte Beipanjiang.

O número mais impressionante é a distância entre o tabuleiro da ponte e o fundo do vale. É como passar por uma estrada suspensa em uma altura maior que muitos dos mais famosos arranha-céus do mundo.

A China é conhecida por suas megaestruturas, como a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, a maior ponte marítima do mundo com 6,7 quilômetros Crédito: Depositphotos

Cartão-postal turístico

A Ponte de Huajiang não foi pensada apenas para carros. Desde o projeto, ela recebeu recursos voltados ao turismo, como elevador panorâmico, mirante de vidro, café suspenso e áreas para esportes de aventura.

A cortina d’água fortalece esse lado turístico. À noite, o espetáculo combina água e luz para criar imagens que se espalham nas redes sociais. Esse tipo de cena ajuda a transformar uma obra viária em destino.

Para quem quiser explorar os arredores, a ponte fica em uma rota com paisagens naturais importantes de Guizhou. Sendo a província uma região montanhosa, o turismo se centra nisso com passeios e trilhas, além de vilarejos e cavernas.

Um dos maiores chamarizes da região é a Cachoeira Huangguoshu Crédito: Thehistorianisaac / Wikimedia Commons