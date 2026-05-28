FIM DO CICLO

Globo perde uma das principais repórteres esportivas às vésperas da Copa do Mundo; ela estava há 19 anos na emissora

Profissional anunciou saída da emissora em publicação emocionante nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 28 de maio de 2026 às 15:28

Denise Thomaz Bastos Crédito: Reprodução

A despedida foi anunciada pela jornalista em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (27), poucos dias antes do início da Copa do Mundo de 2026. “O filme chega ao fim. E me emociona ao mostrar que a sagacidade daquela menina a levou longe”, escreveu Denise em um longo texto de despedida.

Na publicação, ela também afirmou que uma nova fase profissional começa agora, mas não revelou qual será o próximo destino na carreira. “Enquanto uma história chega ao fim, outra começa. Seguimos. Agora, por novos corredores”, declarou.

Denise Thomaz Bastos 1 de 7

Denise chegou à Globo em 2007 como auxiliar administrativa. Anos depois, passou a atuar na produção esportiva da emissora e construiu trajetória no jornalismo esportivo.