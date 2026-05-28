Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Globo perde uma das principais repórteres esportivas às vésperas da Copa do Mundo; ela estava há 19 anos na emissora

Profissional anunciou saída da emissora em publicação emocionante nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de maio de 2026 às 15:28

Denise Thomaz Bastos
Denise Thomaz Bastos Crédito: Reprodução

A despedida foi anunciada pela jornalista em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (27), poucos dias antes do início da Copa do Mundo de 2026. “O filme chega ao fim. E me emociona ao mostrar que a sagacidade daquela menina a levou longe”, escreveu Denise em um longo texto de despedida.

Na publicação, ela também afirmou que uma nova fase profissional começa agora, mas não revelou qual será o próximo destino na carreira. “Enquanto uma história chega ao fim, outra começa. Seguimos. Agora, por novos corredores”, declarou.

Denise Thomaz Bastos

Denise Thomaz Bastos por Reprodução
Denise Thomaz Bastos por Reprodução
Denise Thomaz Bastos por Reprodução
Denise Thomaz Bastos por Reprodução
Denise Thomaz Bastos por Reprodução
Denise Thomaz Bastos por Reprodução
Denise Thomaz Bastos por Reprodução
1 de 7
Denise Thomaz Bastos por Reprodução

Denise chegou à Globo em 2007 como auxiliar administrativa. Anos depois, passou a atuar na produção esportiva da emissora e construiu trajetória no jornalismo esportivo.

Ao longo da carreira no canal, participou de coberturas importantes, como a Copa do Mundo 2014 e os Jogos Olímpicos de Paris.

Leia mais

Imagem - Maíra Cardi compra carro de R$ 800 mil com teto estrelado e geladeira

Maíra Cardi compra carro de R$ 800 mil com teto estrelado e geladeira

Imagem - Luana Piovani se envolve em nova polêmica e ataca Tiago Leifert: ‘Imbecil’

Luana Piovani se envolve em nova polêmica e ataca Tiago Leifert: ‘Imbecil’

Imagem - Gretchen revela que uso de caneta emagrecedora gerou mudanças em sua região íntima

Gretchen revela que uso de caneta emagrecedora gerou mudanças em sua região íntima

Mais recentes

Imagem - Mulher Abacaxi decide posar nua para destruir os padrões: 'Sou uma mulher trans de 52 anos'

Mulher Abacaxi decide posar nua para destruir os padrões: 'Sou uma mulher trans de 52 anos'
Imagem - Carol Celico desmente boato sobre término com Kaká e anuncia medidas judiciais

Carol Celico desmente boato sobre término com Kaká e anuncia medidas judiciais
Imagem - Cópia da mãe? Franciny Ehlke mostra rosto da filha em ultrassom e fã dispara: 'O nariz é seu'

Cópia da mãe? Franciny Ehlke mostra rosto da filha em ultrassom e fã dispara: 'O nariz é seu'