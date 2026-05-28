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Fernanda Varela
Publicado em 28 de maio de 2026 às 15:28
A despedida foi anunciada pela jornalista em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (27), poucos dias antes do início da Copa do Mundo de 2026. “O filme chega ao fim. E me emociona ao mostrar que a sagacidade daquela menina a levou longe”, escreveu Denise em um longo texto de despedida.
Na publicação, ela também afirmou que uma nova fase profissional começa agora, mas não revelou qual será o próximo destino na carreira. “Enquanto uma história chega ao fim, outra começa. Seguimos. Agora, por novos corredores”, declarou.
Denise Thomaz Bastos
Denise chegou à Globo em 2007 como auxiliar administrativa. Anos depois, passou a atuar na produção esportiva da emissora e construiu trajetória no jornalismo esportivo.
Ao longo da carreira no canal, participou de coberturas importantes, como a Copa do Mundo 2014 e os Jogos Olímpicos de Paris.