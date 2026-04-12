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Momento de pausa: domingo (12 de abril) pede reflexão antes de decisões importantes

Especialistas apontam energia de introspecção e necessidade de desacelerar para ganhar clareza

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de abril de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A leitura do tarot para este domingo, 12 de abril, revela a carta O Eremita, arcano que simboliza introspecção, sabedoria e busca por respostas internas.

De acordo com especialistas, o dia pede silêncio e observação. Nem tudo deve ser resolvido agora. A reflexão será essencial para entender melhor os próximos passos.

Tarot

Tarot por Shutterstock
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No campo emocional, o momento favorece autoconhecimento e conversas mais profundas. Já no profissional, o ideal é evitar decisões importantes e focar em planejamento.

A carta indica que respostas importantes podem surgir a partir da introspecção.

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