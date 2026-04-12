BERLINDA

Tchau, Cunhã! Marciele é eliminada do BBB 26 a poucos dias da final

Sister deixa o reality após trajetória marcada por tretas e poucas idas ao Paredão

Heider Sacramento

Publicado em 12 de abril de 2026 às 17:50

Marciele se despede do BBB 26 na reta final após paredão decisivo Crédito: TV Globo

Marciele foi eliminada do BBB 26 neste domingo (12) e se despediu da disputa pelo prêmio milionário após enfrentar um paredão decisivo contra Gabriela e Leandro, já na reta final do reality. A sister recebeu 59,34% da média dos votos.

A saída acontece em um momento de alta tensão no jogo, com o programa em modo turbo e decisões aceleradas que têm mudado completamente os rumos da casa.

Marciele (BBB 26) 1 de 14

Marciele construiu uma trajetória sólida dentro do BBB 26. A sister entrou no programa após vencer a Casa de Vidro da Região Norte e, ao longo das primeiras semanas, se destacou por escapar de votos e evitar conflitos diretos.

Durante boa parte do jogo, ela passou despercebida nas formações de Paredão e chegou a ficar várias semanas sem receber votos. Quando foi colocada em risco, conseguiu escapar em provas e estratégias, consolidando uma imagem de jogadora resistente.

A sister também protagonizou alianças importantes dentro da casa, especialmente com Jordana, com quem articulou movimentos estratégicos nas semanas finais.

Como foi formado o Paredão

O Paredão que eliminou Marciele foi formado na sexta-feira (10) e colocou a participante contra Gabriela e Leandro.

A dinâmica começou com a vitória de Milena na Prova do Anjo, que garantiu imunidade. Já o Líder da semana, Juliano Floss, indicou Gabriela diretamente à berlinda.

Na votação da casa, Marciele e Leandro foram os mais votados, com três votos cada. Coube ao Líder o desempate, e Juliano decidiu colocar Marciele no Paredão.