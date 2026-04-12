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Tchau, Cunhã! Marciele é eliminada do BBB 26 a poucos dias da final

Sister deixa o reality após trajetória marcada por tretas e poucas idas ao Paredão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de abril de 2026 às 17:50

Marciele se despede do BBB 26 na reta final após paredão decisivo
Marciele se despede do BBB 26 na reta final após paredão decisivo Crédito: TV Globo

Marciele foi eliminada do BBB 26 neste domingo (12) e se despediu da disputa pelo prêmio milionário após enfrentar um paredão decisivo contra Gabriela e Leandro, já na reta final do reality. A sister recebeu 59,34% da média dos votos.

A saída acontece em um momento de alta tensão no jogo, com o programa em modo turbo e decisões aceleradas que têm mudado completamente os rumos da casa.

Marciele (BBB 26)

Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Marciele (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Marciele (Líder) por Divulgação
BBB 26 - Marciele (anjo) por Divulgação
Cunhã-poranga Marciele Albuquerque por Alex Pazuello/Secom-AM
Marciele (BBB 26) gosta de fazer açaí quando está no interior com sua família por Fabio Rosso/gshow
Marciele (BBB 26) é Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) vende brincos artesanais em sua loja por Fabio Rosso/gshow
Marciele (BBB 26) é Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso por Fabio Rosso/gshow
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
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Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo

Marciele construiu uma trajetória sólida dentro do BBB 26. A sister entrou no programa após vencer a Casa de Vidro da Região Norte e, ao longo das primeiras semanas, se destacou por escapar de votos e evitar conflitos diretos.

Durante boa parte do jogo, ela passou despercebida nas formações de Paredão e chegou a ficar várias semanas sem receber votos. Quando foi colocada em risco, conseguiu escapar em provas e estratégias, consolidando uma imagem de jogadora resistente.

A sister também protagonizou alianças importantes dentro da casa, especialmente com Jordana, com quem articulou movimentos estratégicos nas semanas finais.

Como foi formado o Paredão

O Paredão que eliminou Marciele foi formado na sexta-feira (10) e colocou a participante contra Gabriela e Leandro.

A dinâmica começou com a vitória de Milena na Prova do Anjo, que garantiu imunidade. Já o Líder da semana, Juliano Floss, indicou Gabriela diretamente à berlinda.

Na votação da casa, Marciele e Leandro foram os mais votados, com três votos cada. Coube ao Líder o desempate, e Juliano decidiu colocar Marciele no Paredão.

A dinâmica ganhou mais tensão com o contragolpe. Após uma decisão estratégica envolvendo o botão misterioso, Marciele teve direito de puxar um participante e escolheu Leandro, completando a formação da berlinda.

Tags:

Reality Show bbb 26 Marciele

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