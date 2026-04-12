TALARICAGEM

Eliminada do BBB 26, Marciele se choca ao descobrir beijo entre Jonas e Jordana: 'Estou passada'

Sister reage a cenas exibidas no Bate-Papo e revela surpresa com movimentação dentro da casa

Heider Sacramento

Publicado em 12 de abril de 2026 às 22:40

Marciele descobre beijo de aliados e reage surpresa após eliminação Crédito: Reprodução

Marciele deixou o Big Brother Brasil 26 neste domingo (12), mas ainda teve tempo de se surpreender com revelações sobre o jogo. Durante o “Bate-Papo com o Eliminado”, a sister ficou chocada ao descobrir um beijo entre dois aliados dentro da casa.

As imagens foram exibidas ao vivo e mostraram momentos de proximidade entre os participantes durante uma festa, além de cenas de intimidade sob o edredom. A reação de Marciele foi imediata.

“A cobra não era a Ana Paula, tá? Estou chocada com a Jordana. Não surpresa, mas chocada”, disparou, ao comentar o que viu na entrevista comandada por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro.

Marciele (BBB 26) 1 de 14

A surpresa ganha ainda mais peso porque Marciele também viveu um momento com o mesmo participante durante o confinamento, o que intensificou a repercussão da descoberta fora da casa.