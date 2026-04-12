Eliminada do BBB 26, Marciele se choca ao descobrir beijo entre Jonas e Jordana: 'Estou passada'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 12 de abril de 2026 às 22:40
Marciele deixou o Big Brother Brasil 26 neste domingo (12), mas ainda teve tempo de se surpreender com revelações sobre o jogo. Durante o “Bate-Papo com o Eliminado”, a sister ficou chocada ao descobrir um beijo entre dois aliados dentro da casa.
As imagens foram exibidas ao vivo e mostraram momentos de proximidade entre os participantes durante uma festa, além de cenas de intimidade sob o edredom. A reação de Marciele foi imediata.
“A cobra não era a Ana Paula, tá? Estou chocada com a Jordana. Não surpresa, mas chocada”, disparou, ao comentar o que viu na entrevista comandada por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro.
Marciele (BBB 26)
A surpresa ganha ainda mais peso porque Marciele também viveu um momento com o mesmo participante durante o confinamento, o que intensificou a repercussão da descoberta fora da casa.
Eliminada com 59,34% dos votos, a sister enfrentava o Paredão contra outros dois participantes, em uma berlinda decisiva na reta final do reality.