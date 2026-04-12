SAÚDE MENTAL

Britney Spears se interna em clínica de reabilitação após período turbulento, diz site

Cantora decide buscar ajuda voluntária para tratar abuso de substâncias e enfrenta também questão judicial nos EUA

Heider Sacramento

Publicado em 12 de abril de 2026 às 21:44

Britney Spears teria se internado voluntariamente Crédito: Reprodução

A cantora Britney Spears decidiu se internar voluntariamente em uma clínica de reabilitação após um período de instabilidade pessoal. A informação foi divulgada pelo portal TMZ e rapidamente repercutiu entre fãs e na imprensa internacional.

De acordo com fontes próximas, a artista teria aceitado buscar ajuda profissional após pressão de amigos e ao reconhecer que havia chegado ao limite. O momento é descrito como um ponto crítico, marcado pelo uso frequente de álcool e medicamentos controlados.

Relatos indicam que Britney enfrenta há anos uma batalha contra a dependência de substâncias, incluindo o uso de Adderall. A situação teria se agravado recentemente, especialmente durante viagens frequentes ao México.

Britney Spears 1 de 16

Além da questão de saúde, a internação também tem impacto jurídico. A cantora responde a um caso de DUI, por dirigir sob influência, ocorrido em março de 2026, no estado da Califórnia. A decisão de iniciar o tratamento pode ser vista como um fator positivo diante da Justiça, demonstrando esforço de recuperação.

Embora programas de reabilitação costumem durar cerca de 30 dias, há expectativa de que Britney permaneça por mais tempo desta vez, buscando um tratamento mais completo e duradouro.