Força em alta: segunda (13 de abril) traz superação e controle emocional para começar a semana

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Heider Sacramento
Publicado em 13 de abril de 2026 às 05:00
A leitura do tarot para esta segunda-feira, 13 de abril, revela a carta A Força, arcano ligado à coragem, resiliência e domínio emocional.
Segundo especialistas, o início da semana pode trazer desafios que exigirão paciência.
Tarot
No trabalho, o momento pede maturidade e postura firme. Já na vida pessoal, o tarot favorece diálogo e resolução de conflitos.
A carta também indica superação de inseguranças e crescimento pessoal.