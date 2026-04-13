TAROT & ASTROS

Força em alta: segunda (13 de abril) traz superação e controle emocional para começar a semana

Carta do dia indica coragem, equilíbrio e capacidade de enfrentar desafios com maturidade

Heider Sacramento

Publicado em 13 de abril de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A leitura do tarot para esta segunda-feira, 13 de abril, revela a carta A Força, arcano ligado à coragem, resiliência e domínio emocional.

Segundo especialistas, o início da semana pode trazer desafios que exigirão paciência.

Tarot 1 de 14

No trabalho, o momento pede maturidade e postura firme. Já na vida pessoal, o tarot favorece diálogo e resolução de conflitos.