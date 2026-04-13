Maré de sorte: 5 signos terão dinheiro e abundância nesta semana

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Heider Sacramento
Publicado em 13 de abril de 2026 às 20:45
A leitura de tarot desta segunda-feira (13) indica uma fase de crescimento e prosperidade para alguns signos do zodíaco. Cartas ligadas a dinheiro, reconhecimento e expansão espiritual revelam que cinco deles devem viver uma verdadeira maré de sorte nesta semana, com chances reais de ganhos financeiros, boas notícias e avanços importantes.
A energia predominante vem de arcanos como A Imperatriz, O Sol e o Ás de Ouros, que simbolizam fertilidade, sucesso e novas oportunidades materiais.
Touro
A Imperatriz
Touro aparece como um dos signos mais favorecidos. A carta indica prosperidade, crescimento financeiro e colheita de esforços antigos. Projetos começam a dar retorno e o dinheiro tende a circular com mais facilidade.
Leão
O Sol
Leão vive um momento de brilho e reconhecimento. A energia do Sol aponta sucesso em projetos pessoais e profissionais, além de ganhos inesperados. Tudo o que envolve visibilidade tende a prosperar.
Capricórnio
Ás de Ouros
Novas oportunidades financeiras surgem para Capricórnio. A carta indica início de ciclos lucrativos, propostas de trabalho ou investimentos que podem render bons frutos.
Tarot
Escorpião
10 de Copas
Escorpião entra em uma fase de realização emocional que impacta também o lado financeiro. Parcerias, acordos e decisões importantes tendem a trazer estabilidade e crescimento.
Aquário
Roda da Fortuna
A sorte vira para Aquário. A carta indica mudanças rápidas e positivas, com chances de ganhos inesperados, novas oportunidades e reviravoltas favoráveis.
A leitura aponta que, para esses signos, o momento é de agir e aproveitar as oportunidades que surgirem. A energia da semana favorece decisões importantes, novos caminhos e ganhos que podem fazer a diferença no curto e longo prazo.