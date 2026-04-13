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Maré de sorte: 5 signos terão dinheiro e abundância nesta semana

Leitura aponta dinheiro, oportunidades e viradas positivas para cinco signos nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de abril de 2026 às 20:45

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A leitura de tarot desta segunda-feira (13) indica uma fase de crescimento e prosperidade para alguns signos do zodíaco. Cartas ligadas a dinheiro, reconhecimento e expansão espiritual revelam que cinco deles devem viver uma verdadeira maré de sorte nesta semana, com chances reais de ganhos financeiros, boas notícias e avanços importantes.

A energia predominante vem de arcanos como A Imperatriz, O Sol e o Ás de Ouros, que simbolizam fertilidade, sucesso e novas oportunidades materiais.

Touro

 A Imperatriz

Touro aparece como um dos signos mais favorecidos. A carta indica prosperidade, crescimento financeiro e colheita de esforços antigos. Projetos começam a dar retorno e o dinheiro tende a circular com mais facilidade.

Leão

O Sol

Leão vive um momento de brilho e reconhecimento. A energia do Sol aponta sucesso em projetos pessoais e profissionais, além de ganhos inesperados. Tudo o que envolve visibilidade tende a prosperar.

Capricórnio

Ás de Ouros

Novas oportunidades financeiras surgem para Capricórnio. A carta indica início de ciclos lucrativos, propostas de trabalho ou investimentos que podem render bons frutos.

Tarot

Tarot por Shutterstock
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Tarot por Shutterstock
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A Estrela no Tarot por Reprodução
Tarot: carta A Temperança por Reprodução
Tarot: carta da Justiça por Reprodução
Tarot: O Eremita por Divulgação
Tarot por Shutterstock
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Escorpião

 10 de Copas

Escorpião entra em uma fase de realização emocional que impacta também o lado financeiro. Parcerias, acordos e decisões importantes tendem a trazer estabilidade e crescimento.

Aquário

Roda da Fortuna

A sorte vira para Aquário. A carta indica mudanças rápidas e positivas, com chances de ganhos inesperados, novas oportunidades e reviravoltas favoráveis.

A leitura aponta que, para esses signos, o momento é de agir e aproveitar as oportunidades que surgirem. A energia da semana favorece decisões importantes, novos caminhos e ganhos que podem fazer a diferença no curto e longo prazo.

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