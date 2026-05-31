SIGNOS

Áries, Gêmeos, Virgem e Escorpião terão fortes emoções e precisam segurar a ansiedade hoje (31 de maio)

Ritmo acelerado precisa ser freado para que decisões não sejam precipitadas

Felipe Sena

Publicado em 31 de maio de 2026 às 07:30

Signos precisam encontrar tranquilidade para organização e clareza mental Crédito: Imagem gerada por IA

O mês de maio chegou ao fim, mas ainda promete fortes emoções para Áries, Gêmeos, Virgem e Touro. A energia do céu está mais movimentada do que nunca.

Se tem sentido uma pressa inexplicável, noites de sono mais agitadas ou sofre por antecedência, pode estar ligado à movimentação dos astros. E o final de maio ainda pode trazer trânsitos planetários que mexem com o sistema nervoso e a paciência. Confira:

Áries

Os arianos são impacientes por natureza, mas o início do mês promete testar todos os limites. Às urgências no trabalho e imprevistos financeiros vão exigir que as coisas se resolvam. É importante parar tudo por cinco minutos quando sentir a raiva subir. Nem tudo depende apenas do seu esforço.

Veja as características dos signos 1 de 7

Gêmeos

Com o Sol em seu sinal, sua mente está trabalhando muito. O excesso de ideias, planos e conversas pode sobrecarregar seu cérebro. A ansiedade pode bater na hora de dormir, com pensamentos repetitivos. Por isso, é importante evitar telas e anotar suas tarefas no papel para esvaziar a mente.

Virgem

Os virginianos costumam buscar pela perfeição, mas isso pode custar alto no início do mês. Você pode querer controlar cada detalhe da rotina e das finanças. No entanto, se algo sair do roteiro previsto, a ansiedade vai tentar tomar o controle. Pratique o desapego. Aceite que algumas coisas fogem do nosso controle e está tudo bem.

Escorpião