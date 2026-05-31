ASTROLOGIA

A sorte acompanha 3 signos nessa semana (entre 1º e 7 de junho) e abre caminho para novas oportunidades

Novas oportunidades, reencontros e decisões importantes ajudam alguns signos a iniciar junho com mais confiança e perspectivas positivas

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de maio de 2026 às 07:00

Signos, sorte e astrologia Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 1º a 7 de junho promete trazer movimentações importantes para alguns signos do zodíaco. Mais do que acontecimentos grandiosos, a sorte pode aparecer em conversas inesperadas, decisões tomadas no momento certo ou oportunidades que surgem quando menos se espera. Para três signos em especial, os próximos dias favorecem avanços, reencontros e escolhas capazes de abrir portas para um futuro ainda mais promissor. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: A semana convida você a refletir sobre aquilo que realmente deseja construir para o futuro. Algumas escolhas que pareciam certas podem passar por uma reavaliação importante, ajudando você a entender melhor seus objetivos e prioridades. Essa clareza abre espaço para oportunidades mais alinhadas com quem você é hoje. Novidades positivas também podem surgir por meio de amizades, contatos ou pessoas que compartilham dos seus interesses.

Dica cósmica: Nem toda mudança representa uma perda. Algumas delas são o caminho para algo muito melhor.

Perfume ideal para Gêmeos 1 de 4

Câncer: Os próximos dias favorecem iniciativas pessoais, novos projetos e decisões que exigem mais confiança em si mesmo. Você terá mais facilidade para expressar suas ideias, defender seus interesses e buscar aquilo que deseja. Uma proposta, convite ou oportunidade inesperada pode surgir ao longo da semana, especialmente em áreas ligadas ao crescimento profissional ou desenvolvimento pessoal.

Dica cósmica: Confie mais no seu potencial e não tenha medo de ocupar espaços que sempre sonhou alcançar.

Perfume ideal para Câncer 1 de 4

Escorpião: A sorte se manifesta principalmente por meio das conexões que fazem parte da sua vida. Conversas importantes, reencontros e aproximações podem trazer benefícios que vão muito além do aspecto emocional. A semana favorece parcerias, alianças e situações que ajudam você a enxergar novas possibilidades para o futuro. Permita que as pessoas certas caminhem ao seu lado.

Dica cósmica: Grandes oportunidades costumam surgir quando você se permite compartilhar a jornada com outras pessoas.