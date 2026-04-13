SERÁ?

Sensitiva faz previsão sobre Virgínia e Vini Jr. e aponta traição e separação

Revelação espiritual sobre Virginia Fonseca e Vinícius Júnior viraliza e indica fim do suposto romance após a Copa

Heider Sacramento

Publicado em 13 de abril de 2026 às 20:30

Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

Uma previsão envolvendo Virginia Fonseca e Vinícius Júnior movimentou as redes sociais e acendeu rumores sobre o futuro do suposto relacionamento entre os dois. A sensitiva Júlia Costa trouxe detalhes que chamaram atenção e apontam um desfecho turbulento.

Segundo a vidente, o momento atual ainda deve manter os nomes dos dois em evidência, principalmente por conta da proximidade de competições importantes no futebol. No entanto, o cenário indicado para depois desse período não é positivo.

"Eu vejo uma energia forte de traição. Da parte dele, ele vai se envolver com outra pessoa. Uma mulher pode aparecer falando sobre conversas ou algum tipo de affair com ele. A Virgínia tenta segurar isso agora, porque a Copa do Mundo será importante para ela", afirmou.

A previsão vai além e indica que o relacionamento não deve se sustentar. De acordo com Júlia Costa, não há uma conexão duradoura entre Virginia Fonseca e Vinícius Júnior.

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 35

"Não vejo uma aliança sólida. Eles não são almas gêmeas. Vejo desgaste e separação. A Copa ainda pode adiar algumas coisas, mas não vejo essa relação se sustentando", completou.

A sensitiva também apontou um possível momento de atenção no campo familiar da influenciadora, indicando que uma das crianças pode demandar mais cuidados nos próximos meses, sem detalhar gravidade.