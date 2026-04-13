Sensitiva faz previsão sobre Virgínia e Vini Jr. e aponta traição e separação

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Heider Sacramento
Publicado em 13 de abril de 2026 às 20:30
Uma previsão envolvendo Virginia Fonseca e Vinícius Júnior movimentou as redes sociais e acendeu rumores sobre o futuro do suposto relacionamento entre os dois. A sensitiva Júlia Costa trouxe detalhes que chamaram atenção e apontam um desfecho turbulento.
Segundo a vidente, o momento atual ainda deve manter os nomes dos dois em evidência, principalmente por conta da proximidade de competições importantes no futebol. No entanto, o cenário indicado para depois desse período não é positivo.
"Eu vejo uma energia forte de traição. Da parte dele, ele vai se envolver com outra pessoa. Uma mulher pode aparecer falando sobre conversas ou algum tipo de affair com ele. A Virgínia tenta segurar isso agora, porque a Copa do Mundo será importante para ela", afirmou.
A previsão vai além e indica que o relacionamento não deve se sustentar. De acordo com Júlia Costa, não há uma conexão duradoura entre Virginia Fonseca e Vinícius Júnior.
Virginia Fonseca e Vini Jr.
"Não vejo uma aliança sólida. Eles não são almas gêmeas. Vejo desgaste e separação. A Copa ainda pode adiar algumas coisas, mas não vejo essa relação se sustentando", completou.
A sensitiva também apontou um possível momento de atenção no campo familiar da influenciadora, indicando que uma das crianças pode demandar mais cuidados nos próximos meses, sem detalhar gravidade.
As declarações rapidamente ganharam repercussão nas redes sociais, aumentando ainda mais a curiosidade do público. Até o momento, nem Virginia Fonseca nem Vinícius Júnior se pronunciaram sobre o assunto.