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Cissa Guimarães pesa clima com pergunta sobre religião e troca farpas ao vivo com cantora gospel Fernanda Brum

Apresentadora do Sem Censura perguntou se cantora gospel manteria amizade com alguém de outra crença; diálogo repercutiu nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de maio de 2026 às 12:37

Fernanda Brum e Cissa Guimarães
Fernanda Brum e Cissa Guimarães Crédito: Reprodução

Um debate sobre fé, preconceito e convivência entre diferentes religiões marcou a participação da cantora gospel Fernanda Brum no programa Sem Censura, exibido nesta quinta-feira (28). A conversa ganhou tom mais acalorado quando a apresentadora Cissa Guimarães questionou diretamente a artista sobre sua relação com pessoas de outras crenças.

O assunto começou quando a jornalista Fabiane Pereira perguntou à convidada: “A gente vive em um mundo e em um país em que a fé, muitas vezes, é usada para julgar, para diminuir o outro. Eu queria saber de você: quando isso acontece, onde os ensinamentos de Jesus se perdem?”.

Cissa Guimarães

Cissa Guimarães no Sem Censura por TV Brasil
Cissa Guimarães no Sem Censura por TV Brasil
Cissa Guimarães no Sem Censura por TV Brasil
Cissa Guimarães no Sem Censura por TV Brasil
cISSA por TV Brasil
Cissa Guimarães no Sem Censura por auto-upload
Cissa Guimarães faz homenagem emocionante ao filho por Reprodução
Cissa Guimarães faz homenagem emocionante ao filho por Reprodução
Cissa Guimarães faz homenagem emocionante ao filho por Reprodução
Cissa Guimarães e Rafael por Reprodução
Cissa Guimarães em A Divisão por TV Globo/César Diógenes
Cissa Guimarães e filho, Rafael por Redes sociais
Cissa Guimarães e o filho Rafael Mascarenhas por Reprodução
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Cissa Guimarães no Sem Censura por TV Brasil

Ao responder, Fernanda Brum afirmou que situações de preconceito não estão restritas aos evangélicos. “Isso acontece em todas as religiões. Porque, do jeito que você está perguntando, parece que é só desse lado. Mas a gente também sofre de outro lado”, disse.

Na sequência, a cantora defendeu a importância do perdão e do amor ao próximo. “O importante é amar e perdoar. Você não pode andar com Jesus se você não ama e não perdoa. Ai o coração fica amargurado”, declarou. A fala levou Cissa Guimarães a fazer uma nova pergunta: “Perdoar o quê?”.

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Fernanda tentou explicar seu ponto de vista. “Perdoar o que te ofendeu e perdoar o outro que te ofendeu em alguma área. Ninguém é obrigado a ser 100% o que o outro espera. Eu tenho um princípio de perdão na vida para dar e receber. A gente tem que ter essa flexibilidade”, respondeu.

Em seguida, a apresentadora trouxe o debate para uma situação pessoal e questionou a artista sobre a convivência entre pessoas de diferentes crenças.

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“Você teria uma amiga, suponhamos, eu. Fui criada no catolicismo, mas sou uma pessoa eclética, ecumênica. Sou filha de Oxum, filha de Iansã, eu adoro minha Nossa Senhora, acho Jesus o cara mais incrível do mundo, gosto muito de Buda. Quero saber se você teria uma amiga como eu, que diria ‘axé’ para você”, perguntou Cissa.

Fernanda Brum reagiu propondo amizade à apresentadora. “Quer ser minha amiga?”, disse. “Claro!”, respondeu Cissa. A cantora então insistiu: “Quer meu WhatsApp?”. A apresentadora rebateu: “Não, só quero você que me respeite, que a gente tenha tolerância uma com a outra”.

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Ao final da conversa, Fernanda declarou: “Que Jesus te cubra com o sangue dele”. Cissa respondeu imediatamente: “Ou Buda! Te peço que Buda reze por você”.

O momento chamou a atenção dos espectadores e gerou repercussão nas redes sociais, onde internautas comentaram a troca de falas entre a apresentadora e a cantora durante a transmissão ao vivo.

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