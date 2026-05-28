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Rodrigo Faro e Vera Viel relembram decisões mais difíceis da vida em casal: 'A vida testa, mas não quebra'

O apresentador e a modelo resgataram a dor do aborto espontâneo da primeira filha e os desafios no diagnóstico de câncer de Vera

Kamila Macedo

Publicado em 28 de maio de 2026 às 19:43

Rodrigo Faro e Vera Viel abrem o coração e falam sobre dificuldades enfrentadas na vida Crédito: Reprodução/Instagram

Rodrigo Faro, de 52 anos, e Vera Viel, de 49, emocionaram seus seguidores nesta quinta-feira (28) ao compartilharem reflexões sobre as decisões mais dolorosas que já enfrentaram juntos.

Em um desabafo publicado nas redes sociais, o casal relembrou dois momentos marcantes de sua trajetória: o falecimento da primeira filha, ainda durante a gestação, e a batalha contra um câncer raro enfrentado pela modelo.

"Entre nós, a gente aprende que a vida testa, mas não quebra”, escreveu Rodrigo na legenda da publicação.

O apresentador detalhou que um dos momentos mais difíceis da união aconteceu logo na primeira gravidez de Vera, quando o casal precisou ir ao hospital após o aborto espontâneo. Depois desse momento, eles souberam que esperavam uma menina.

“A decisão mais difícil que a gente tomou, quando a gente perdeu a nossa primeira filha, e a gente teve que decidir, e não tinha outra coisa a fazer, a não ser ter que ir para uma maternidade e fazer a curetagem da nossa primeira filha, que depois a gente veio descobrir que era menina”, desabafou Faro.

Vera também recordou o sofrimento físico e emocional de passar pelo procedimento cirúrgico em uma maternidade, enquanto outras famílias celebravam o nascimento dos seus próprios filhos. "Não é fácil você ir para uma maternidade onde está todo mundo dando a luz. Eu tive que fazer curetagem, passar por uma cirurgia. Para tirar, para fazer uma cirurgia, para tirar a nossa primeira filha que não nasceu", disse a modelo.

Vera Viel 1 de 14

Outro momento citado pelo casal aconteceu em outubro de 2024, quando Vera recebeu o diagnóstico de sarcoma sinovial, um tipo raro e maligno de câncer, descoberto após notar um hematoma e sentir dores na região da coxa.

Rodrigo revelou que se sentiu completamente devastado com a notícia e que o maior dilema foi definir como comunicar a situação para as três filhas do casal: Clara, de 20 anos, Maria, de 17 anos, e Helena, de 13 anos.

“A decisão de contar para as nossas filhas, como que a gente ia falar disso para as nossas filhas, sem esconder, sem querer também proteger demais e acabar omitindo, foi muito difícil”, afirmou o apresentador. Vera completou que o período foi marcado por incertezas, já que não sabiam o que esperar do pós-operatório.

Apesar da gravidade das situações, ambos destacaram que a espiritualidade foi o ponto de apoio para superar os obstáculos. “Em nenhum momento a gente sentiu medo porque se apegou muito em Deus”, declarou Rodrigo. “Mas mesmo assim foi tudo muito delicado”, emendou Vera.

Atualmente, Vera Viel celebra a recuperação. Após passar por uma cirurgia para a remoção do tumor e enfrentar 33 sessões de radioterapia, a modelo e apresentadora lembrou recentemente que está há um ano e sem meses em remissão do câncer na perna.