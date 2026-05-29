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Torcedora do Flamengo, carioca e praticante de jiu-jitsu: quem é Laura Von Paumgartten, jovem que recebeu curtida de Neymar

Carioca de 25 anos trabalha na área comercial e viralizou após interação do jogador nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de maio de 2026 às 11:27

Laura Von Paumgartten Crédito: Reprodução/Instagram

O nome de Laura Von Paumgartten viralizou nas últimas horas após uma curtida de Neymar em uma de suas publicações no Instagram. A postagem em questão havia sido compartilhada há quatro dias e mostrava a loira durante um jantar no Rio de Janeiro. A interação chamou a atenção dos internautas, gerou comentários na web e despertou a curiosidade sobre quem é a jovem carioca.

Laura tem 25 anos, mora no Rio de Janeiro e atua como Sales Development Representative (SDR), cargo ligado à área de desenvolvimento comercial.. Em seu perfil profissional no LinkedIn, ela se apresenta como "atuante na área de vendas e comunicação direta com o cliente". O último cargo registrado por ela em seu perfil foi como Analista de Mercado em um centro de treinamento.

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Nas redes sociais, porém, o conteúdo é mais voltado para sua rotina pessoal. Com quase 17 mil seguidores no Instagram, ela compartilha viagens, encontros com amigos e familiares, além de registros do dia a dia.

Entre os hobbies que aparecem com frequência em seus destaques, estão a prática de atividades físicas. Laura costuma publicar fotos e vídeos de treinos na academia e também de aulas de jiu-jitsu, esporte que faz parte de sua rotina.

Outra paixão evidente é o futebol. Torcedora do Flamengo, ela acumula registros acompanhando partidas do clube no Maracanã e em outras cidades. Em 2025, esteve em Lima, no Peru, para assistir à final da Copa Libertadores disputada no Estádio Monumental, quando o Flamengo conquistou o tetracampeonato continental ao vencer o Palmeiras por 1x0.

A repercussão envolvendo Neymar também trouxe consequências inesperadas para a jovem. Após seu nome circular em páginas de entretenimento e perfis de fofoca, Laura fez um alerta aos seguidores sobre a criação de perfis falsos usando sua identidade. "Perfil único (estão criando muitos fakes, estou assustada)", escreveu ela na biografia de sua conta oficial.