Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Torcedora do Flamengo, carioca e praticante de jiu-jitsu: quem é Laura Von Paumgartten, jovem que recebeu curtida de Neymar

Carioca de 25 anos trabalha na área comercial e viralizou após interação do jogador nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de maio de 2026 às 11:27

Laura Von Paumgartten
Laura Von Paumgartten Crédito: Reprodução/Instagram

O nome de Laura Von Paumgartten viralizou nas últimas horas após uma curtida de Neymar em uma de suas publicações no Instagram. A postagem em questão havia sido compartilhada há quatro dias e mostrava a loira durante um jantar no Rio de Janeiro. A interação chamou a atenção dos internautas, gerou comentários na web e despertou a curiosidade sobre quem é a jovem carioca.

Laura tem 25 anos, mora no Rio de Janeiro e atua como Sales Development Representative (SDR), cargo ligado à área de desenvolvimento comercial.. Em seu perfil profissional no LinkedIn, ela se apresenta como "atuante na área de vendas e comunicação direta com o cliente". O último cargo registrado por ela em seu perfil foi como Analista de Mercado em um centro de treinamento.

Laura Von Paumgartten

Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram
1 de 56
Laura Von Paumgartten por Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, porém, o conteúdo é mais voltado para sua rotina pessoal. Com quase 17 mil seguidores no Instagram, ela compartilha viagens, encontros com amigos e familiares, além de registros do dia a dia.

Entre os hobbies que aparecem com frequência em seus destaques, estão a prática de atividades físicas. Laura costuma publicar fotos e vídeos de treinos na academia e também de aulas de jiu-jitsu, esporte que faz parte de sua rotina.

Outra paixão evidente é o futebol. Torcedora do Flamengo, ela acumula registros acompanhando partidas do clube no Maracanã e em outras cidades. Em 2025, esteve em Lima, no Peru, para assistir à final da Copa Libertadores disputada no Estádio Monumental, quando o Flamengo conquistou o tetracampeonato continental ao vencer o Palmeiras por 1x0.

A repercussão envolvendo Neymar também trouxe consequências inesperadas para a jovem. Após seu nome circular em páginas de entretenimento e perfis de fofoca, Laura fez um alerta aos seguidores sobre a criação de perfis falsos usando sua identidade. "Perfil único (estão criando muitos fakes, estou assustada)", escreveu ela na biografia de sua conta oficial.

Neymar curte foto de Laura Von Paumgartten

Foto de Laura Von Paumgartten curtida por Neymar por Reprodução
Internautas comentam sobre curtida de Neymar em foto de loira por Reprodução
Internautas comentam sobre curtida de Neymar em foto de loira por Reprodução
Foto de Laura Von Paumgartten curtida por Neymar por Reprodução
Curtida de Neymar em foto de loira chama atenção por Reprodução
1 de 5
Foto de Laura Von Paumgartten curtida por Neymar por Reprodução

Leia mais

Imagem - Neymar curte foto de influenciadora, apaga interação e vira assunto nas redes sociais; veja

Neymar curte foto de influenciadora, apaga interação e vira assunto nas redes sociais; veja

Imagem - Neymar enfrenta saia justa às vésperas da Copa por causa das mães de suas filhas

Neymar enfrenta saia justa às vésperas da Copa por causa das mães de suas filhas

Imagem - Sensitivo faz previsão preocupante para Neymar na Copa e alerta sobre possível acidente

Sensitivo faz previsão preocupante para Neymar na Copa e alerta sobre possível acidente

Tags:

Neymar Laura von Paumgartten

Mais recentes

Imagem - Cissa Guimarães pesa clima com pergunta sobre religião e troca farpas ao vivo com cantora gospel Fernanda Brum

Cissa Guimarães pesa clima com pergunta sobre religião e troca farpas ao vivo com cantora gospel Fernanda Brum
Imagem - Coloque papel-alumínio na gaveta da cozinha: para que serve e quando você deve usar esse truque?

Coloque papel-alumínio na gaveta da cozinha: para que serve e quando você deve usar esse truque?
Imagem - Aposentado constrói usina hidrelétrica no quintal e usa a força do rio para gerar a própria energia

Aposentado constrói usina hidrelétrica no quintal e usa a força do rio para gerar a própria energia