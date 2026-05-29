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Neymar curte foto de influenciadora, apaga interação e vira assunto nas redes sociais; veja

Atitude do jogador movimentou as redes sociais e gerou uma onda de comentários entre os internautas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de maio de 2026 às 10:57

Curtida de Neymar em foto de loira chama atenção
Curtida de Neymar em foto de loira chama atenção Crédito: Reprodução

Neymar voltou a chamar atenção nas redes sociais por um motivo que não tem relação com o futebol. O atacante, que foi diagnosticado com lesão grau 2 na panturrilha direita e tenta se recuperar a tempo de disputar a Copa do Mundo, virou assunto entre internautas após curtir uma publicação da influenciadora Laura Von Paumgartten no Instagram.

A interação foi rapidamente percebida por seguidores do jogador, que compartilharam prints da curtida nas redes. Pouco tempo depois, o like foi removido, mas a movimentação já havia ganhado repercussão e passou a ser comentada por fãs e curiosos.

Neymar curte foto de Laura Von Paumgartten

Foto de Laura Von Paumgartten curtida por Neymar por Reprodução
Internautas comentam sobre curtida de Neymar em foto de loira por Reprodução
Internautas comentam sobre curtida de Neymar em foto de loira por Reprodução
Foto de Laura Von Paumgartten curtida por Neymar por Reprodução
Curtida de Neymar em foto de loira chama atenção por Reprodução
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Foto de Laura Von Paumgartten curtida por Neymar por Reprodução

Um detalhe que chamou atenção é que Neymar sequer segue Laura no Instagram. Ainda assim, a curtida acabou atraindo uma série de comentários para a publicação da influenciadora.

"Te entendo Neymar, muito linda!", escreveu um usuário. "Removeu rápido a curtida", observou outra internauta. Já um terceiro comentou: "Ele curtiu sem querer". Até o momento, Laura Von Paumgartten não havia se pronunciado sobre o episódio.

A repercussão também fez com que internautas resgatassem outros casos semelhantes envolvendo o jogador. Em março deste ano, Neymar já havia sido alvo de comentários após deixar uma curtida em uma publicação da influenciadora francesa Pauline Tantot, conhecida por produzir conteúdo adulto.

Na ocasião, o atleta se manifestou publicamente para explicar a situação. Segundo ele, a interação aconteceu de forma acidental. "Foi uma curtida sem querer, eu nem tinha visto isso (amigos me avisaram). Quem me segue sabe que quase não curto fotos de mulher, justamente pra não causar isso", escreveu o jogador na época.

A declaração, porém, voltou a circular nas redes após a nova polêmica. Em publicações sobre o assunto, usuários fizeram brincadeiras e questionaram a justificativa usada anteriormente pelo atacante.

O episódio acontece em um momento em que Neymar ainda é dúvida para a Copa do Mundo. Convocado para defender a Seleção Brasileira, o jogador se recupera de uma lesão grau 2 na panturrilha direita e segue acompanhado de perto pela comissão técnica. A CBF decidiu dar tempo para o atleta, que não foi cortado imediatamente. A expectativa é que o atacante evolua a tempo de jogar a primeira fase do Mundial.

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Tags:

Neymar Laura von Paumgartten

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