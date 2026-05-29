Neymar enfrenta saia justa às vésperas da Copa por causa das mães de suas filhas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 29 de maio de 2026 às 07:31
Enquanto trabalha para se recuperar de uma lesão grau 2 na panturrilha direita a tempo de disputar a Copa do Mundo, Neymar também enfrenta um desafio fora dos gramados. Segundo informações do Extra, o atacante vive um impasse familiar envolvendo as mães de suas filhas e a presença das crianças durante o torneio.
Atualmente, Neymar é pai de Davi Lucca, fruto do relacionamento com Carol Dantas; de Mavie e Mel, filhas de sua relação com Bruna Biancardi; e de Helena, de um breve envolvimento com Amanda Kimberlly. De acordo com a publicação, o jogador deseja ter todos os herdeiros presentes nos Estados Unidos para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira.
Amanda Kimberlly e Helena
O problema estaria relacionado à viagem de Helena. Para que a menina acompanhe o pai durante a competição, seria necessária a presença da mãe, Amanda Kimberlly. No entanto, Bruna Biancardi não quer a modelo na viagem.
Amanda e Helena já possuem visto americano válido. Recentemente, as duas babás da criança também tiveram seus vistos aprovados pelo consulado dos Estados Unidos, o que reforçou os preparativos para uma possível viagem durante o Mundial.
Amanda Kimberlly
Uma fonte ouvida pelo Extra afirmou que Neymar considera importante reunir todos os filhos durante a competição, que pode marcar sua despedida de Copas do Mundo.
"A criança até poderia viajar com a Nadine [mãe de Neymar] e as babás, mas ninguém quer segurar isso, é muita responsabilidade. E até onde eu soube, Neymar quer todos os filhos nos jogos do Brasil, porque essa é a última Copa dele", disse a fonte ao jornal.
Bruna Biancardi, Neymar, Mavie e Mel
Ainda segundo a publicação, a situação precisa ser resolvida rapidamente. Como a CBF já indicou que Neymar seguirá nos planos da Seleção, apostando em um retorno do atleta na fase de grupos, a expectativa é que a definição sobre a presença de Helena aconteça nos próximos dias.
Uma pessoa próxima à família afirmou ao Extra que a ausência da menina poderia gerar repercussão negativa nas redes sociais. "Ele sabe que se a menina não for, a internet vai cair em cima dele e da Bruna. Já tem um problema danado com ataques à criança e a ausência dela só pioraria", declarou.
Bruna Biancardi em Paris