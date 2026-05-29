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Daniel Filho expõe bastidores de 'Sai de Baixo' e revela conflito com falas 'profundamente violentas'

Criador do humorístico confirmou desentendimentos entre Miguel Falabella e Claudia Jimenez

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de maio de 2026 às 07:07

Claudia Jimenez e Miguel Falabella no
Claudia Jimenez e Miguel Falabella no "Sai de Baixo" Crédito: Sergio Andrade/TV Globo

Um dos maiores sucessos da televisão brasileira, "Sai de Baixo" conquistou o público nos anos 1990 com personagens inesquecíveis como Magda, Caco Antibes e Cassandra. Mas, além do humor que marcou época, a atração também foi cercada por tretas nos bastidores.

Durante participação no programa "Sem Censura", Daniel Filho, criador e diretor da série, falou sobre um dos conflitos mais comentados da produção e confirmou os desentendimentos entre Miguel Falabella e Claudia Jimenez, intérprete da empregada Edileuza, que deixou o elenco após a primeira temporada.

Sai de Baixo

O elenco original do "Sai de baixo" por Reprodução/TV Globo
Claudia Jimenez e Miguel Falabella no "Sai de baixo" por Sergio Andrade/ TV Globo
Claudia Jimenez, Tom Cavalcante, Miguel Falabella e Marisa Orth em 'Sai de baixo' por Reprodução/TV Globo
Elenco de 'Sai de Baixo' por Reprodução/TV Globo
Miguel Falabella como Caco Antibes, em 'Sai de Baixo' por Reprodução/TV Globo
Marisa Orth e Miguel Falabella em cena como Caco e Magda, em 'Sai de Baixo' por Eliana Rodrigues/Divulgação
Cada episódio de 'Sai de Baixo' era apresentado no teatro, ao vivo por Eliana Rodrigues/Divulgação
O elenco original do "Sai de baixo" por Reprodução/TV Globo
Jorge Fernando participou do programa 'Sai de Baixo' por Reprodução/TV Globo
Claudia Jimenez e Miguel Falabella no "Sai de Baixo" por Sergio Andrade/TV Globo
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O elenco original do "Sai de baixo" por Reprodução/TV Globo

"Claudia ficou chocada. Havia um problema de Claudia com Miguel Falabella. O Miguel tinha uma intimidade total com a Claudia e dizia coisas pra Claudia que só o Miguel dizia. Eu não vou repetir porque são profundamente violentas. Era uma relação dos dois. Eu não podia me meter", afirmou.

Ao comentar a saída da atriz, Daniel explicou que ela chegou a atribuir sua decisão aos roteiristas da atração, mas destacou que os textos serviam apenas como base para as apresentações. "Por que ela não continuou? Então, quando chegou no segundo ano, ela atribuiu (sua saída) aos autores. Mas os autores eram praticamente uma base pra gente fazer graça em cena. Tinha muito caco de todo mundo", disse.

Claudia Jimenez

Claudia Jimenez como Edileuza em Sai de Baixo por Reprodução
Claudia Jimenez como Edileuza em Sai de Baixo por Reprodução
Claudia Jimenez como Edileuza em Sai de Baixo por Reprodução
Claudia Jimenez por Reprodução
Claudia Jimenez como Dona Cacilda na Escolinha do Professor Raimundo por Reprodução
Claudia Jimenez como Edileuza em Sai de Baixo por Reprodução
Claudia Jimenez por Reprodução
Claudia Jimenez por Reprodução
Claudia Jimenez e Danielle Winits por Reprodução
A atriz Claudia Jimenez, em foto de arquivo por Reprodução
Cacilda e Edileuza, personagens de Claudia Jimenez por Reprodução
Paulo Silvino posa ao lado de Claudia Jimenez durante gravação da mensagem de fim de ano da Globo em 2014 por Renato Rocha Miranda/Globo
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Claudia Jimenez como Edileuza em Sai de Baixo por Reprodução

Na mesma entrevista, o diretor também contou como nasceu a ideia de criar "Sai de Baixo". Segundo ele, tudo começou durante as gravações de "Confissões de Adolescente", série exibida pela TV Cultura após sua saída da Globo.

A inspiração surgiu em uma conversa com Luis Gustavo durante uma pausa para o almoço. Cansado da rotina intensa de gravações, o ator sugeriu a criação de um projeto que funcionasse de forma semelhante ao teatro, com apenas uma gravação semanal diante do público.

"Estamos aqui exaustos, Daniel. Vamos pensar em outro projeto que a gente grave só uma vez por semana. A gente grava e vai embora para casa. Tem que ser algo como o teatro", disse o ator. "Mas tem que ser São Paulo. Carioca não vai ao teatro, em gravação. Em São Paulo, o povo vai ver avião saindo em Congonhas", brincou Daniel.

A partir daí, Daniel começou a montar o elenco. Depois de Luis Gustavo, a primeira atriz convidada foi Marisa Orth, que participava de "Confissões de Adolescente". Inicialmente, Fúlvio Stefanini interpretaria Caco Antibes, enquanto Hebe Camargo havia sido cogitada para viver Cassandra. Já o humorista Golias ficaria com o papel do porteiro Ribamar.

Miguel Falabella

Miguel Falabella por Reprodução/Instagram
Cassiano e Theo são filhos de Miguel Falabella por Reprodução/Instagram
Miguel Falabella por Reprodução / Redes Sociais
Miguel Falabella e Aracy Balabanian em Sai de Baixo por divulgação
Cassiano e Theo são filhos de Miguel Falabella por Reprodução/Instagram
Márcia Cabrita em cena com Aracy Balabanian, Miguel Falabella e Marisa Orth durante gravação do último episódio de 'Sai de Baixo', em 2013 por Foto: Eliana Rodrigues/Divulgação
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Miguel Falabella por Reprodução/Instagram

Antes de chegar à Globo, o projeto chegou a ser apresentado a Silvio Santos, que recusou a proposta. Com o êxito de "Confissões de Adolescente", Daniel abriu caminho para retornar à emissora carioca e reformulou parte do elenco. O papel de Cassandra passou por algumas mudanças até chegar a Aracy Balabanian, enquanto Miguel Falabella, que inicialmente participaria apenas como roteirista, acabou assumindo também um dos personagens centrais da série.

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Miguel Falabella Claudia Jimenez sai de Baixo

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