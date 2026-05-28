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Virginia revela ligação diária com Luciano Huck e faz mistério sobre novo quadro na Copa do Mundo

Influenciadora confirmou bastidores da parceria com a Globo e disse que público ainda não imagina o que está sendo preparado para o Mundial

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de maio de 2026 às 22:31

Virginia revelou que conversa diariamente com Huck  Crédito: TV Globo

Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais ao comentar sua nova fase profissional ao lado de Luciano Huck. Confirmada como uma das participantes da cobertura especial da Copa do Mundo no Domingão com Huck, a influenciadora revelou que tem conversado diariamente com o apresentador enquanto os detalhes do projeto seguem sendo alinhados.

Durante a entrevista, Virgínia contou que a troca constante com Huck tem feito parte da preparação para a nova experiência na televisão e adiantou que o público pode esperar algo diferente do que costuma ver em coberturas esportivas tradicionais.

Sem entregar muitos detalhes, ela afirmou que o projeto vem sendo construído nos bastidores e sugeriu que haverá surpresas durante o período do Mundial. Segundo a influenciadora, a proposta envolve um formato que ainda não está sendo totalmente esperado pelos espectadores.

Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe

Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé cantou a música 'Só Tem Eu' feita para Virginia por Reprodução/Instagram
Ausência de Leonardo e dos filhos em festa de Maria Alice chama atenção por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Look de Margareth Serrão para a festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Look de Poliana Rocha para a festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virginia virou a noite na festa de Maria Alice por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
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Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram

A participação de Virginia na Copa marca um dos primeiros grandes trabalhos da influenciadora após sua saída do SBT. Em conversa recente, ela explicou que a oportunidade surgiu justamente em um momento de transição profissional e que a cobertura da competição internacional acabou se encaixando nos novos planos de carreira.

A influenciadora também revelou que passará boa parte da Copa do Mundo nos Estados Unidos e que viajará acompanhada dos filhos durante o período da competição. Apesar disso, as crianças não deverão frequentar os estádios durante os jogos.

Nos bastidores da Globo, a expectativa é que a participação de Virginia ajude a ampliar o alcance digital da cobertura, aproveitando a força que ela possui nas redes sociais, onde acumula milhões de seguidores e uma das maiores audiências da internet brasileira.

A estreia do novo quadro ainda não teve todos os detalhes divulgados oficialmente, mas a própria influenciadora já deixou claro que a parceria com Luciano Huck promete ser um dos assuntos da Copa de 2026.

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