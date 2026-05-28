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Virginia revela ligação diária com Luciano Huck e faz mistério sobre novo quadro na Copa do Mundo

Influenciadora confirmou bastidores da parceria com a Globo e disse que público ainda não imagina o que está sendo preparado para o Mundial

Heider Sacramento

Publicado em 28 de maio de 2026 às 22:31

Virginia revelou que conversa diariamente com Huck Crédito: TV Globo

Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais ao comentar sua nova fase profissional ao lado de Luciano Huck. Confirmada como uma das participantes da cobertura especial da Copa do Mundo no Domingão com Huck, a influenciadora revelou que tem conversado diariamente com o apresentador enquanto os detalhes do projeto seguem sendo alinhados.

Durante a entrevista, Virgínia contou que a troca constante com Huck tem feito parte da preparação para a nova experiência na televisão e adiantou que o público pode esperar algo diferente do que costuma ver em coberturas esportivas tradicionais.

Sem entregar muitos detalhes, ela afirmou que o projeto vem sendo construído nos bastidores e sugeriu que haverá surpresas durante o período do Mundial. Segundo a influenciadora, a proposta envolve um formato que ainda não está sendo totalmente esperado pelos espectadores.

Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe 1 de 18

A participação de Virginia na Copa marca um dos primeiros grandes trabalhos da influenciadora após sua saída do SBT. Em conversa recente, ela explicou que a oportunidade surgiu justamente em um momento de transição profissional e que a cobertura da competição internacional acabou se encaixando nos novos planos de carreira.

A influenciadora também revelou que passará boa parte da Copa do Mundo nos Estados Unidos e que viajará acompanhada dos filhos durante o período da competição. Apesar disso, as crianças não deverão frequentar os estádios durante os jogos.

Virgínia revela que fala TODOS os dias com Luciano Huck e comenta sobre quadro para a Copa:



“Ai eu amo o Lu, a gente se fala todos os dias, ta sendo bem bacana, eu acho que é algo que as pessoas não estão esperando, vale a pena acompanhar.” pic.twitter.com/9BCqFGCvGa — QG do POP (@QGdoPOP) May 28, 2026

Nos bastidores da Globo, a expectativa é que a participação de Virginia ajude a ampliar o alcance digital da cobertura, aproveitando a força que ela possui nas redes sociais, onde acumula milhões de seguidores e uma das maiores audiências da internet brasileira.